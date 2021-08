La nuova terza maglia della Juventus non convince i tifosi: “Le avete prese alla Lidl o alle Poste?” La Juventus ha ufficializzato la terza maglia per la stagione 2021/2022 che sarà inaugurata in occasione dell’amichevole contro l’Under 23. La scelta cromatica (giallo, bianco e blu) non ha convinto completamente i tifosi, e non sono mancati i commenti sui social a suon di sfottò e improbabili paragoni.

A cura di Marco Beltrami

Il conto alla rovescia verso l’inizio della nuova stagione sta per finire ed è tempo di presentare tutte le nuove maglie per i club di Serie A. La Juventus ha ufficializzato quella che sarà la terza divisa che i giocatori di Allegri indosseranno nell’annata 2021/2022. Scelta particolare quella della Juve con una casacca gialla, blu e bianca, che a giudicare dai commenti pubblicati sui social, non ha convinto del tutto i tifosi.

La nuova maglia "third" della Juventus è realtà. Confermate le indiscrezioni delle scorse settimane per la terza divisa della squadra piemontese: sfondo giallo con fascia e richiami blu, con uno spezzone anche di bianco. Sulle spalle poi e sulle maniche ancora il blu, che è il colore dominante di pantaloncini e calzettoni. Testimonial per il nuovo look della Juve che sarà inaugurato oggi in occasione dell'amichevole contro la squadra Under 23, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo (possibile indizio a conferma della permanenza del portoghese a Torino), Arthur e Alex Sandro.

Un look curioso molto lontano dalla sobrietà delle prime due divise, con la prima classica a strisce bianche e nere e la seconda grigia scura con richiami rosa. Anche in passato la Juventus ha puntato su una terza maglia più "colorata" e particolare, e proprio come in quell'occasione anche oggi i tifosi si sono divisi. Se da una parte c'è chi ha apprezzato la scelta cromatica (con il bianco, il giallo e il blu che ricordano la casacca indossata nella finale di Champions del 1996 vinta contro l'Ajax), dall'altra c'è chi ci ha scherzato su.

Dai paragoni con le divise indossate dai dipendenti di Poste Italiane, a quelle vendute alla Lidl, la catena di supermercati di origine tedesca. E c'è chi ha anche postato le foto dei palloni di pallavolo, proprio di colore giallo, blu e bianco sottolineando come la maglia potrebbe andar bene per la pallavolo.