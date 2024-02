La nuova sfida di Rog in prestito dopo quasi un anno di stop: tornerà al Cagliari nel 2025 Marko Rog passa in prestito dal Cagliari alla Dinamo Zagabria. L’inizio di un nuovo capitolo nella sua sfortunata carriera falcidiata da gravi infortuni. Il croato tornerà in Sardegna direttamente a gennaio 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Era il 30 maggio 2023 quando il Cagliari vide giocare per l'ultima volta Marko Rog. Il centrocampista classe 1995 da quel momento non ha mia più giocato una partita ufficiale con i sardi. Allora era l'andata dei playoff di Serie B contro il Parma. Un percorso che avrebbe poi portato la squadra di Ranieri a vincere incredibilmente la finale di ritorno sul campo di Bari con il gol di Pavoletti realizzato in pienissimo recupero. Rog però nell'attuale stagione di Serie A non ha mai giocato un minuto ufficiale e per questo la decisione del club di cederlo in prestito.

Andrà alla Dinamo Zagabria. Rog tornerà di fatto in patria per provare a ripartire scrivendo un nuovo capitolo della sua sfortunata carriera. A soli 28 anni ha già subito 3 gravi infortuni, uno dietro l'altro. Operato una prima volta a Innsbruck (Austria) e una seconda nella clinica romana Villa Stuart sempre sul legamento crociato anteriore, il croato è tornato poi in campo ma ha raggiunto appena 50 partite giocate con il Cagliari dal 2020 a oggi. Tra interventi chirurgici, convalescenze, brevi ritorni in campo e ricadute, oggi per lui inizia una nuova sfida.

In Serie A aveva fatto la sua ultima apparizione in quel famoso Venezia-Cagliari del maggio 2022. Lo 0-0 maturato in campo vide retrocedere i sardi incredibilmente con la salvezza, di conseguenza, della Salernitana. Da quel momento in poi in Serie B Rog è riuscito a scendere poi in campo 23 volte compresi i playoff poi di nuovo il buio. Il centrocampista del Cagliari, durante la preparazione precampionato, si è procurato la terza rottura del crociato: infortunio al ginocchio e nuovo stop.

Nel corso dell'amichevole contro la Roma Under 19, il centrocampista croato si è dovuto fermare con l'ennesima diagnosi terribile: 6/7 mesi di stop. Oggi la nuova occasione con il Cagliari che ha ufficializzato il suo trasferimento in Croazia: "Marko Rog in prestito alla Dinamo Zagabria sino al 1º gennaio 2025. Il ritorno in Croazia, nella squadra in cui è già stato protagonista, per giocare con continuità e ritrovare la forma migliore. Forza, Marko!". Un prestito lungo per le esigenze del campionato croato.