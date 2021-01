Cagliari-Benevento è il primo match della 16a giornata della Serie A 2020/2021. Alla Sardegna Arena dopo pochi minuti è arrivato il primo episodio da moviola: Radja Nainggolan ha pennellato un cross in mezzo all'area per Leonardo Pavoletti, che ha colpito di testa e ha depositato la palla in rete dopo essere contrasto con il portiere sannita Lorenzo Montipò. L'arbitro Abbattista ha annullato la rete del centravanti sardo per azione irregolare sull'estremo difensore del Benevento: il numero 30, nel tentativo di colpire la palla di testa, ha allargato il braccio sinistro e ha colpito involontariamente il numero 1 della squadra di Filippo Inzaghi.

Poco dopo è stato prima concesso e poi tolto un calcio di rigore al Benevento: Gianluca Lapadula è caduto in area dopo l'intervento in uscita bassa di Alessio Cragno e il fischietto di Bari ha indicato subito il dischetto del rigore ma dopo essere stato richiamato dagli uomini al VAR è andato a rivedere l'azione. In seguito alla review Abbattista ha cambiato la sua decisione e ha fatto riprendere il gioco al portiere del Cagliari.

