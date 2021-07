Dorna Sports, la società presieduta da Carmelo Ezpeleta proprietaria della MotoGP, potrebbe entrare nel mondo del calcio diventando proprietaria del Barcellona. A rivelare la clamorosa indiscrezione è stato Josep Brau, giornalista spagnolo esperto conoscitore delle vicende societarie del club catalano.

Secondo Brau infatti Dorna sta valutando l’acquisto della società blaugrana grazie al supporto dei fondi di investimento di cui già fa parte Dorna Sports, ovvero CVC Partners e Bridgepoint (gli stessi che finanziano il Motomondiale). Secondo lo stesso giornalista il presidente della Liga spagnola Javier Tebas avrebbe già dato la sua benedizione all’operazione illustrandola anche al presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez.

Le manovre sottotraccia di Dorna nascerebbero dall'attuale situazione finanziaria del Barça che rischia a breve di esser seriamente costretta a sospendere i pagamenti degli stipendi. Ovviamente affinché la società spagnola guidata da Ezpeleta, già proprietaria di MotoGP e Superbike, possa affondare il colpo per il club calcistico, bisogna prima attendere che il Barcellona, in grave crisi finanziaria, per essere salvato dalla bancarotta si trasformi da azionariato popolare in una S.A.D (sociedad anonima deportiva), simile alla nostra S.R.L (società a responsabilità limitata). A quel punto chiunque potrà acquistare la maggioranza delle quote societarie del prestigioso club catalano. Ciò attirerà certamente investitori da tutte le parti del mondo, ma la spagnola Dorna, con il benestare della Liga e del Governo, sembra essere in pole position per acquisire la proprietà di uno dei club più prestigiosi al mondo.