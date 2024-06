video suggerito

La moglie di Walker segnata dal tradimento: agli Europei spenderà 40mila a partita “per non fingere” La moglie di Walker lo seguirà agli Europei dopo aver scoperto della sua famiglia segreta: non resterà con le altre WAGS inglesi, ma ha un altro piano per in incontrare l’amante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Anche le WAGS si prenderanno le luci dei riflettori ai prossimi Europei: le celebri mogli dei giocatori, a volte molto più seguite dei propri compagni sui social, si ritaglieranno la loro parte in Germania al seguito delle nazionali con i loro posti riservati in tribuna. Ma c'è chi non riuscirà a vivere questo momento come tutte le altre: Annie Kilner, la moglie di Kyle Walker, è rimasta scottata dalla scoperta della doppia vita del giocatore del Manchester City che negli anni si era costruito una famiglia parallela in gran segreto.

Sei figli in totale, quattro con la compagna ufficiale (di cui uno di appena tre mesi) e due con l'amante Lauryn Goodman che lo scorso gennaio aveva spifferato tutta la storia facendo finire il terzino sulle prime pagine di tutti i tabloid inglesi. La vicenda è andata avanti, nonostante Annie non abbia ancora chiesto il divorzio e sia intenzionata a seguire Walker anche agli Europei.

Una promessa fatta ai suoi figli

Di calcistico questa vicenda ha ben poco ma a fare da sfondo ci sono le partite dell'Inghilterra, la nazionale che il giocatore del Manchester City rappresenta. Generalmente le mogli dei calciatori restano nel luogo in cui si giocherà la competizione con le famiglie al seguito, alloggiano tutte nello stesso albergo e hanno i posti riservati nei vari stadi. E Annie rispetta alla perfezione la tradizione delle WAGS, anche se questa volta ha un piano diverso in mente.

Kyle Walker con la moglie Annie e tre dei loro figli

Secondo quanto riportato dal DailyMail la donna non ha intenzione di "giocare alla famiglia felice", ma vuole comunque mantenere un clima di normalità per i suoi quattro figli, Rezon, Roman, Riaan e Reign. I bambini vogliono assistere alle partite del padre dal vivo ma Annie non resterà in Germania per tutta la competizione.

In Germania con un Jet privato

Per evitare di soggiornare assieme alle altre famiglie e allontanarsi anche da voci che potrebbero indispettirla, la donna ha affittato un jet privato che la porterà alle partite dell'Inghilterra ogni volta che sarà necessario partendo da Manchester. Si parla di una spesa di circa 40mila euro a tratta, una somma enorme.

Annie sarà in Germania soltanto per seguire la partita con i suoi quattro figli e un amico pronto ad aiutarla, ma al momento del triplice fischio tornerà a casa sua. "Le cose sono andate davvero male tra Annie e Kyle e lei andrà agli Europei solo per il bene dei bambini. Se non ci fossero dei bambini coinvolti non andrebbe affatto. Non vuole far parte del gruppo WAG perché non sente di avere una relazione adeguata con Kyle" ha rivelato una fonte vicino alla famiglia.

Walker e sua moglie Annie

Anche l'amante sarà allo stadio

La situazione però è ancora molto agitata per Walker che dovrà gestire una pressione ulteriore mentre sarà impegnato per gli Europei. Molto probabilmente a seguito della nazionale ci sarà anche Lauryn, la donna con la quale ha costruito la sua seconda famiglia segreta. Tempo fa, quando la faccenda era ancora insabbiata, il giocatore aveva promesso al figlio che ha con la donna di portarlo con lui allo stadio per seguire l'Inghilterra.

Lauryn, la compagna segreta di Walker

"Ti voglio lì e voglio che Kairo mi veda giocare" aveva promesso l'inglese alla sua amante che non ha dimenticato la promessa fatta ai due figli. Lauryn andrà in Germania ma non siederà con le altre WAGS allo stadio e non alloggerà nel loro stesso hotel: secondo i media inglesi faranno di tutto per tenerla isolata perché non vogliono che la sua presenza possa distrarre Walker dai suoi impegni.