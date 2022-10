La moglie di Sergio Ramos non si frena in TV, svelati i dettagli hot della coppia: “Tu non lo fai?” Pila Rubio nella sua ultima intervista ha parlato del rapporto con il compagno, solidissimo. La modella e volto noto della TV ha svelato anche alcuni retroscena sulla coppia.

Sergio Ramos si è ripreso il PSG. Dopo una prima stagione difficile, contraddistinta dai tanti infortuni e dalle pochissime presenze, il difensore sta giocando con grande continuità nella squadra di Galtier. Anche nei momenti difficili l'ex Real Madrid ha sempre potuto contare sul supporto della sua famiglia, uno dei suoi punti di forza. Sua moglie Pilar Rubio volto noto della TV e della moda, ha sempre garantito supporto a suo marito nei suoi momenti difficili (e viceversa), come dimostrato anche dai continui post sui social. La 44enne nella sua ultima intervista ha parlato del dietro le quinte del rapporto con il compagno, raccontando anche dei retroscena "piccanti".

Pilar Rubio e Sergio Ramos si sono sposati nel giugno del 2019 dopo un fidanzamento di 7 anni. La coppia ha avuto 4 figli, tutti maschi, ed è a dir poco solida. In una recente intervista ai microfoni della rivista Diez Minutos la stella della televisione spagnola ha speso parole bellissime per sottolineare il legame con suo marito forte come il primo giorno, con 10 anni che sono trascorsi velocemente: "È come se ci fossimo incontrati ieri".

La signora Ramos ha poi parlato anche di alcuni dettagli della vita privata della coppia. Pilar Rubio ha svelato di fare sesso con suo marito ogni giorno. Nel corso del programma La Resistencia, la conduttrice ha spiegato: "I nostri ritmi negli ultimi tre anni? Lo facciamo tutti i giorni, tranne i giorni in cui sono a Madrid". Proprio per questo, Pilar Rubio ha voluto anche scherzare con il suo interlocutore che gli ha tolto del tempo prezioso: "Oggi per esempio, grazie a te, non posso". L'arrivo dei quattro figli, con il più grande Sergio che ha festeggiato il suo ottavo compleanno a maggio e il più giovane Maximo Adriano di due anni, non ha influito sui ritmi della coppia: "I miei figli sono a letto alle 21:30. Il sesso è vita. Tu non lo fai?".

Dalla camera da letto al conto in banca. La popolare modella spagnola ha poi voluto parlare dei suoi guadagni che si aggirano su circa 10 milioni di sterline, anche alla luce del suo seguitissimo profilo Instagram da 8 milioni di followers. Entrando nello specifico, Pilar Rubio ha spiegato: "Sono sempre un po' confuso perché lavoro in Spagna e vivo in Francia, ma in banca ci sono 52.000 euro. Sto parlando del conto corrente che è quello che ho visto".