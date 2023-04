La moglie di Dani Alves torna in carcere a trovarlo ma lo gela: gli chiede dei soldi Dani Alves distrutto: sua moglie Joana Sanz non solo non lo sostiene dopo l’accusa di stupro, ma nell’ultima visita in carcere parla di denaro.

A cura di Paolo Fiorenza

Gloria, ricchezza, fama: tutto adesso sembra qualcosa di molto lontano per Dani Alves, il cui destino è restare in carcere per parecchi mesi a venire, dopo che gli è stata negata la libertà su cauzione perché si ritiene concreto il pericolo di fuga. Il 39enne brasiliano è in prigione dal 20 gennaio scorso, dopo essere stato arrestato con l'accusa di aver stuprato una ragazza di 23 anni in una discoteca di Barcellona: sul suo conto ci sono indizi pesantissimi e fin quando non ci sarà il processo, per lui la libertà resterà una chimera.

L'ex nazionale verdeoro da quando è rinchiuso nel carcere di Brians 2 ha visto pochissime persone, a parte i suoi avvocati. Non vuole vedere sua madre finché è dietro le sbarre, perché ha vergogna, ed a quanto pare solo in due si sono recati a fargli visita, di cui soltanto uno per dargli il suo sostegno. Quest'ultimo è Bruno Brasil, ovvero la persona che accompagnava Dani Alves al Sutton Club di Barcellona la sera della presunta violenza sessuale. È un rinomato chef e nutrizionista, che ha trascorso col calciatore la serata che ha cambiato per sempre la sua vita.

Dani Alves con la maglia della sua ultima squadra, i messicani del Pumas UNAM: lo hanno licenziato

L'altra persona che è andata a fare visita al brasiliano un paio di volte in prigione è sua moglie Joana Sanz, o forse sarebbe meglio dire l'ex moglie (la seconda, visto che il calciatore ha avuto un precedente matrimonio con due figli), visto che ha manifestato l'intenzione di divorziare. La cosa non viene ufficializzata con i passi legali necessari, in virtù di un accordo che ha lo scopo di non danneggiare ulteriormente l'immagine di Dani Alves. Ma che la 29enne modella spagnola non abbia dubbi, lo dimostrano i suoi messaggi sui social. "Mi ha tradito mentre mia madre stava morendo", ha scritto recentemente in risposta a chi l'accusava di voltare le spalle al marito mentre il mondo gli cadeva addosso.

Nella sua ultima visita al brasiliano, Joana Sanz lo ha ulteriormente gelato, dopo che già in precedenza gli aveva comunicato che tra loro era finita. Sebbene infatti all'inizio della brutta storia avesse detto che "non lo avrebbe lasciato solo nel momento peggiore della sua vita", poi il dolore per il tradimento confessato dal marito (nella migliore delle ipotesi) ha preso il sopravvento: impossibile per orgoglio, amor proprio o forse semplicemente istinto di sopravvivenza andare avanti come se non fosse successo nulla.

Dani Alves con la moglie Joana Sanz quando erano felici: stavano insieme da 8 anni

E dunque l'ultima volta che Joana è andata a Brians 2, lo scorso 26 marzo, la rottura è stata definitiva, anzi si è andati anche oltre. La visita è durata 40 minuti, secondo alcune fonti Dani Alves è arrivato piangendo ed entrambi si sono seduti in una stanza minuscola, delle dimensioni di una cabina telefonica. Durante la conversazione era presente anche Bruno Brasil.

Il momento peggiore per il calciatore, come un pugno nello stomaco, è stato quando la modella ha iniziato a parlare dei soldi che avrebbe dovuto ricevere per il divorzio. In quel momento già stava cercando un accordo economico conseguente alla fine della loro relazione. "Ha parlato di soldi e ha parlato dell'esito di quella che è già una morte matrimoniale. Hanno parlato di soldi e Joana è andata a spiegargli qual è la sua situazione e qual è la situazione che vuole a seguito della fine della loro relazione", ha raccontato il giornalista Carlos Quilez.