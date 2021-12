La mentalità pazzesca di Vlahovic nel battibecco con Italiano: “Dobbiamo vincere c***o” Dusan Vlahovic protagonista in Fiorentina-Sassuolo si è arrabbiato con il tecnico al momento della sostituzione. Come è andata a finire? L’ha svelato Italiano nel post-gara.

A cura di Marco Beltrami

Forte fisicamente, tecnico, con un fiuto del gol importante e anche con una mentalità vincente. Dusan Vlahovic è una macchina da gol e sembra avere le stigmate del grande campione. La partita del classe 2000 serbo contro il Sassuolo è la fotografia perfetta delle sue doti che è riuscito anche a trovare il gol numero 33 del suo eccezionale 2021, eguagliando un gigante come Cristiano Ronaldo. Ma non è stata solo l'ennesima marcatura a dimostrare il valore di Vlahovic che si è mostrato uomo-squadra, e ha tirato fuori il carattere anche in occasione della sostituzione, non digerita.

Già all'intervallo Dusan Vlahovic ha voluto vestire i panni del leader e trascinare i compagni prima del ritorno sul campo di gioco. Le telecamere di DAZN hanno infatti intercettato le parole del centravanti nel tunnel: "Andiamo ragazzi che siamo più forti, andiamo a vincere. Ora dà tutto chi non è entrato". Un tentativo di spronare il gruppo non banale, visto che la Fiorentina era sotto di due gol, e quindi pensare di poter vincere questo match era un po' complicato. Qualcosa però è cambiato nella Viola che comunque nella ripresa è riuscita a ristabilire la parità, con Vlahovic grande protagonista con la rete del momentaneo 1-2, segnata tra l'altro con uno scarpino slacciato.

Anche in 10 uomini per l'espulsione di Biraghi, Vlahovic ha continuato a credere nella possibilità di portare a casa l'intera posta in palio. E infatti quando Vincenzo Italiano ha deciso di sostituirlo all'88' minuto, il bomber non ha gradito. A più riprese mentre usciva dal terreno di gioco, Dusan si è lamentato con il suo tecnico, con il labiale chiarissimo: "Dai ca**o, dobbiamo vincere… ca**o". Subito dopo l'uscita ecco l'abbraccio un po' forzato con l'allenatore che ha provato a scuoterlo spiegandogli la situazione.

Nel post-partita ai microfoni di DAZN, Vincenzo Italiano ha spiegato innanzitutto il momento del cambio, sottolineando la necessità di non gettare alle ortiche la rimonta della Viola: "Era il 43′ e lui continuava a dettare palloni in verticale. Se non fosse arrivata palla tra i piedi, poi rischiavamo di difendere. A quel punto meglio rimanere in posizione cercando di non permettere al Sassuolo di farci male, ma mancavano 3'….". Tutto finito? Stando alle dichiarazioni di Italiano, sì e le parti si ritroveranno a tavola: "Abbiamo fatto pace, mi pagherà una cena"