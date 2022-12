La mamma e il fratello di Vialli sono rientrati da Londra: è un segnale di speranza Gianluca Vialli è ricoverato a Londra dove si sta sottoponendo a cure specifiche. Le condizioni del centravanti restano delicate ma il ritorno dei parenti in Italia è un segnale di speranza.

A cura di Marco Beltrami

Le notizie di questa mattina su Gianluca Vialli avevano gettato nello sconforto il mondo del calcio. Dopo la sospensione ufficiale dall'incarico di capo delegazione della Nazionale nei giorni scorsi, si è parlato nelle scorse ore di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex centravanti di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea da anni lotta contro un tumore al pancreas. L'arrivo della mamma oltremanica non lasciava presagire niente di buono, anche se quanto trapelato nel tardo pomeriggio è un segnale di speranza.

Infatti, stando a quanto riportato dall'Ansa, proprio la signora Vialli e uno dei fratelli dell'ex bomber avrebbero lasciato l'Inghilterra per fare ritorno nella loro Cremona. Una situazione che può essere vista come una piccola iniezione di ottimismo. Non si può far altro che aggrapparsi a questo nella speranza di ricevere al più presto conferme ufficiali. D'altronde al momento non ci sono dichiarazioni da parte dei parenti che sulla vicenda stanno mantenendo il massimo riserbo, come accaduto costantemente in questi anni difficili. Le uniche parole, spesso da brividi, sull'argomento sono state proprio quelle di Gianluca Vialli che ha raccontato a più riprese la sua esperienza anche per provare ad essere d'aiuto a chi affronta lo stesso percorso.

Le sue condizioni restano dunque delicate, con la speranza che comunque il quadro non sia così allarmante come tutto aveva lasciato intendere. Si attendono dunque nuove indiscrezioni, con tutto il popolo dei social e del web che si è subito mobilitato per far arrivare il massimo sostegno all'ex giocatore e allenatore. Un invito a non mollare e tenere duro ancora una volta, per rivedere presto Vialli magari al seguito della Nazionale nel nuovo percorso che intraprenderà dopo la delusione Mondiale.

È stato lo stesso 58enne d'altronde attraverso un messaggio vocale, a quanto pare commovente, ad annunciare a tutti i suoi compagni dello staff azzurro, la necessità di doversi fermare nuovamente ai box. Una scelta forzata per sottoporsi ad ulteriori cure per cercare di debellare la malattia, e tornare finalmente alla sua vita di tutti i giorni tra l'affetto della famiglia e l'amore per il pallone.