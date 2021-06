Gli Europei con la Spagna e le Olimpiadi in Giappone con le Furie Rosse da ‘fuori-quota', ma molto dipenderà dal cammino della nazionale (se arriverà o meno in finale). Le possibilità che Fabian Ruiz non torni più a Napoli sono alte: la lunga estate calda del centrocampista si divide tra campo, mercato e maglia azzurra che potrebbe non indossare più nella prossima stagione. Ha il contratto fino al 2023 ma non c'è ancora alcun discorso per il rinnovo aperto e la mancata qualificazione in Champions non permette al club né fughe in avanti né investimenti che incidano sulle finanze oltre alle conseguenze stesse della pandemia.

L'ex Betis Siviglia (e Koulibaly) sono i calciatori della rosa sui quali sono puntati da tempo i riflettori dei club: lo spagnolo gradirebbe un ritorno in patria (lo hanno messo in lista Barcellona, Atletico Madrid e, più ancora, Real in seguito all'arrivo di Ancelotti) e non è certo un mistero. Sia lui sia il centrale senegalese potrebbero continuare a essere compagni di squadra ma a Madrid, considerata la stima che l'ex allenatore ha nei loro confronti e la necessità da parte delle merengues di ritoccare/rinnovare la rosa.

La vetrina di Euro 2021 può essere il migliore spot pubblicitario per cederlo a un buon prezzo al netto delle valutazioni attuali che risentono molto della crisi economica in atto. Lui per adesso si abbandona alle dichiarazione che la prassi richiede in momenti e situazioni del genere.

Attesa, massima concentrazione sulle prossime sfide con la Roja, niente grilli per la testa né voglia di forzare la mano con il Napoli sono i concetti che ha espresso parlando dal ritiro della selezione. "A Napoli sto bene, sono contento – le parole di Fabian Ruiz -. È una città che mi ha accolto benissimo, un posto dove la gente vive il calcio esattamente come a Siviglia. Ho ancora due anni di contratto che mi legano al club e sono felice. Non c’è molto altro da dire, a parte che ora voglio pensare solo alla nazionale". Con un orecchio al mercato.