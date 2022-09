La lista dei convocati dell’Italia per la Nations League, mossa a sorpresa di Mancini Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha ufficializzato la lista dei convocati per le prossime due partite dell’Italia che chiudono il girone di Nations League: tre i nomi nuovi tra gli Azzurri.

Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per le due partite di Nations League contro Inghilterra e Ungheria.

Due portieri e un difensore: Ivan Provedel della Lazio e Guglielmo Vicario dell'Empoli (che a Coverciano c'era già stato ma per lo stage), Pasquale Mazzocchi della Salernitana. Sono le sorprese e le novità che emergono leggendo la lista dei convocati della Nazionale per le prossime due partite di Nations League dell'Italia.

Due match che chiudono il Girone 3 di Lega A nel quale gli Azzurri sono al terzo posto a quota 5 punti dietro Ungheria (prima, 7), Germania (seconda, 6) e davanti all'Inghilterra (ultima, 2).

Il 23 settembre a Milano contro l'Inghilterra (ore 20:45), il 26 settembre a Budapest contro l'Ungheria (ore 20:45) gli appuntamenti in calendario per cambiare le sorti della classifica approdando alla Final Four (come accaduto nella scorsa edizione) ed evitando la retrocessione in Lega B divenuto uno spauracchio per il tondo nel match coi tedeschi.

Il difensore della Salernitana, Pasquale Mazzocchi, convocato per la Nations League.

Al Meazza gli Azzurri proveranno a ottenere una vittoria di prestigio e al tempo stesso interrompere quel digiuno da vittorie che dura da una decina di anni: l’ultima volta che la Nazionale è uscita dal campo tra gli applausi e la soddisfazione per il successo risale al 16 ottobre 2012 (3-1 alla Danimarca). Da allora sono arrivati 5 pareggi (con Germania 2 volte, Croazia, Svezia, Portogallo) e una sconfitta. Quando ai match disputati a Budapest, il conto è in parità: 5 vittorie per parte e altrettanti pareggi.

La lista dei convocati di Mancini per la Nations League

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Luiz Felipe (Betis Siviglia), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Milan), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Lazio), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (West Ham), Alessio Zerbin (Napoli).