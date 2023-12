La Lazio rimonta 3-1 il Frosinone all’Olimpico: Castellanos non fa rimpiangere Immobile La Lazio batte 3-1 il Frosinone all’Olimpico e risale momentaneamente a sei punti dal quarto posto occupato dalla Fiorentina. Succede tutto nel secondo tempo: di Castellanos, Isaksen e Patric le reti biancocelesti che ribaltano il vantaggio ciociaro di Soulé su rigore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Lazio batte 3-1 il Frosinone all'Olimpico e risale momentaneamente a sei punti dal quarto posto occupato dalla Fiorentina. Le reti arrivano tutte nel secondo tempo: prima Soulé su rigore porta in vantaggio gli uomini di Di Francesco, poi Castellanos, Isaksen e Patric ribaltano la partita.

Lazio senza gli infortunati Immobile e Luis Alberto, al loro posto Castellanos e Kamada. Sarri conferma la linea difensiva della squadra vittoriosa a Empoli (Marusic, Gila, Patric e Pellegrini) e insiste su Rovella e Guendouzi a centrocampo. Frosinone col tridente che ha in Kajo Jorge il riferimento centrale, col sostegno di Soulé e Harroui alle sue spalle. Primo tempo senza occasioni importanti da entrambe le parti, anche se i ritmi sono buoni: i biancocelesti si affidano alle iniziative di Zaccagni, mentre delude Felipe Anderson, fischiato e lasciato negli spogliatoio nell'intervallo a vantaggio di Isaksen.

Le emozioni sono tutte concentrate nei secondi 45 minuti: è il Frosinone a passare in vantaggio al 58′ su calcio di rigore realizzato da Soulé (è il settimo gol in campionato per l'argentino di proprietà della Juve), dopo un fallo di mano di Guendouzi rivisto al VAR, con proteste biancocelesti per una presunta spinta di Okoli ai danni del centrocampista francese. I ciociari potrebbero raddoppiare cinque minuti dopo con una punizione di Kajo Jorge che sfiora il palo, poi arriva la reazione della Lazio che pareggia al 70′ con un colpo di testa di Castellanos su cross dalla destra di Isaksen.

I biancocelesti piazzano l'uno-due che abbatte gli ospiti in un paio di minuti, segnando al 72′ il 2-1 con la stessa coppia a parti invertite: è Castellanos a servire Isaksen, il cui diagonale mancino batte Turati. La partita è ormai andata per il Frosinone, che prima rischia di incassare la terza rete di Castellanos, la cui marcatura viene annullata per fuorigioco, poi raccoglie effettivamente un altro pallone in fondo al sacco all'84': è Patric che sotto misura insacca su azione di calcio d'angolo e mette il sigillo alla partita.