Violazione dei protocolli sanitari anti-Covid della Figc. È questa la motivazione che ha portato la Procura federale a deferire la Lazio, il suo presidente, Claudio Lotito, ed i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia. Il documento firmato da Giuseppe Chiné – come anticipato dall'agenzia di stampa Ansa – aggiunge un nuovo capitolo nella vicenda del caos tamponi che nei mesi scorsi vide il club biancoceleste nella bufera per la discrepanza dei risultati, l'attendibilità dei test effettuati e la (presunta) mancata comunicazione all'Asl di competenza dei casi di positività di alcuni calciatori, il mancato isolamento di coloro che – risultati positivi – sono stati invece impiegati in campionato e hanno continuato ad allenarsi con la parte restate del gruppo squadra.

Protocollo anti-Covid, i motivi del deferimento della Lazio

Sono sei i punti del comunicato federale che raccolgono tutte le perplessità molto gravi nei confronti della gestione del caso da parte della società bianco-celeste che adesso dovrà difendersi dalle eccezioni sollevate in riferimento a sei diversi momenti nel periodo compreso tra fine ottobre e inizio novembre. Il provvedimento della Procura federale fa seguito all'udienza che risale allo scorso mese di novembre quando il responsabile del settore sanitario (Ivo Pulcini) e il coordinatore dello staff medico (Fabio Rodia) vennero ascoltati per spiegare cosa era accaduto nel quartier generale del club relativamente al caos tamponi. C'è stata un'effettiva violazione della normativa? Qual è il vulnus nella catena di comando?

Ecco quali sono le contestazioni e le obiezioni mosse nei confronti della Lazio elencate nel documento della Figc che deferisce ufficialmente la Lazio e i membri dello staff medico/sanitario: