La Juventus si prende a zero il gioiello Francisco Barido: sfruttata la norma sulla patria potestà In Argentina danno per certo l'approdo a costo zero del 14enne fantasista Francisco Barido alla Juventus: il Boca Juniors non può opporre resistenza, regolamenti alla mano.

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre battaglia con l'Inter per lo scudetto, la Juventus continua a mettere mattoni per il futuro, pescando ancora in Argentina dopo Soulé e Barrenechea, che tanto bene stanno facendo quest'anno in prestito al Frosinone. Secondo quanto svelano fonti argentine, sarebbe fatto l'arrivo in bianconero a costo zero di Francisco Barido, 14enne trequartista che milita nelle giovanili del Boca Juniors e ancora deve compiere 15 anni.

A quanto si apprende, il Boca si è praticamente trovato senza alcuna possibilità di reagire all'assalto della Juve ad uno dei gioielli più luminosi del suo settore giovanile: il ragazzo gioca nella Septima División, categoria 2009, ed è vicino ad emigrare in Italia per decisione familiare, approdando alla Juve senza lasciare un euro nelle casse del club di Buenos Aires perché non ha ancora l'età per firmare il suo primo contratto da professionista e deve dunque sottostare – scrivono in Argentina – alla "patria potestà".

A causa di una questione di lavoro, la sua famiglia avrebbe deciso di stabilirsi in Italia. E poiché Francisco non ha ancora raggiunto l'età prevista dalla legge (16 anni) per firmare quel contratto da professionista che darebbe un costo al suo cartellino, il suo passaggio alla Juve non darà al Boca alcun incasso se non quel poco dovuto a titolo di indennità di formazione.

Francisco Barido è nato nel 2009: non può ancora firmare un contratto professionistico

Chi è Francisco Barido, giovane numero 10 dell'Argentina

Già vedere un calciatore argentino con la maglia numero 10 di Maradona e Messi fa capire che ci troviamo di fronte a un giocatore dal grande talento, che appartiene alla nobile categoria dei fantasisti. Il 14enne Francisco Barido negli ultimi tempi è diventato uno dei giocatori da guardare con più attenzione per chi segue le varie nidiate del Boca. Il mancino si caratterizza principalmente per il controllo di palla e il dribbling: in diversi video che circolano lo si vede mostrare grande abilità nell'uno contro uno. Su di lui già si erano posati gli occhi del Barcellona quando aveva 12 anni.

All'inizio dello scorso anno, Barido – che dispone di passaporto comunitario – era stato convocato da Pablo Aimar nella Nazionale Under 15 argentina e gli era stata data la maglia numero 10. Nel vedere assieme le parole argentino, ‘zurdo' (ovvero mancino), numero 10 e Juventus il pensiero dei tifosi più romantici non può non andare a Omar Sivori. Il buon Francisco ne deve fare di strada, ma intanto anche lui avrà un armadietto con la maglia bianconera.