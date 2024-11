video suggerito

La Juventus riceverà un risarcimento per l’infortunio di Cabal in nazionale: i dettagli sulla cifra Nel regolamento della FIFA è previsto un indennizzo in favore della Juventus per l’infortunio di Cabal, ma i bianconeri non potranno avere la somma subito a disposizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'emergenza in difesa della Juventus si è aggravata con l'infortunio di Cabal: il giocatore ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro mentre era in nazionale e dovrà essere operato per poter tornare in campo. Una tegola bruttissima per i bianconeri che nel reparto più arretrato hanno la coperta cortissima e dovranno necessariamente operare sul mercato. Per questo brutto infortunio però la società riceverà un indennizzo da parte della FIFA, dato che il giocatore lo ha subito durante un allenamento con la Colombia durante la sosta per le nazionali.

È un'eventualità prevista dal regolamento e serve per tutelare i club qualora dovessero verificarsi casi come quello che ha coinvolto il colombiano. La cifra è calcolata con un metodo preciso che tiene conto di diversi fattori ma la Juve non potrà averla subito a disposizione per investirla su un eventuale sostituto.

Quanto riceverà la Juve per l'infortunio di Cabal

Il risarcimento fa parte del Club Protection Programme, istituito dalla FIFA a tutela delle squadre: secondo il regolamento la cifra è calcolata su un'indennità giornaliera fino a 20.548 euro e il tetto massimo è fissato a 7.5 milioni di euro per ogni giocatore. L'indennizzo scatterà in automatico quando lo stop è superiore ai 28 giorni ed è proprio il caso della Juve, dato che Cabal ha subito la rottura del crociato e dovrà restare ai box fino alla prossima estate.

Questa cifra varia anche in base all'ingaggio del giocatore e, per quanto riguarda il colombiano, i bianconeri a conti fatti riceveranno un totale di 1.7 milioni di euro. La cifra non basta di certo per operare sul mercato alla ricerca di un sostituto, soprattutto perché questi soldi non arriveranno subito nelle casse della società. Sempre secondo il regolamento è previsto che la FIFA paghi il suo indennizzo soltanto ad avvenuta guarigione del giocatore: per Cabal quindi i bianconeri avranno a disposizione questa somma soltanto ad agosto, quando sarà regolarmente tornato in campo con i suoi compagni.