La stagione non è ancora conclusa ma si sta già valutando come gestire le mosse che permettano di ripartire nella prossima con il piede giusto. Soprattutto per chi ha subito cocenti sconfitte e delusioni, ridimensionando il proprio progetto attuale e dovendo fare di necessità virtù. Come due grandi decadute del calcio internazionale in chiave Champions League, Barcellona e Juventus, entrambe uscite malamente agli ottavi di finale. E che adesso starebbero pensando al prossimo mercato, valutando eventuali scambi di giocatori, in tempi in cui l'aspetto economico la fa da padrone.

Il Barcellona si è inchinato al nuovo che avanza, chiamato Mbappè e al suo Psg che è passato ai quarti di finale senza troppe difficoltà. Lo stesso dicasi del Porto che ha faticato di certo di più contro la Juventus di Cristiano Ronaldo ma alla fine ha strappato una qualificazione che ha ridimensionato per il terzo anno consecutivo i sogni bianconeri di gloria europea. E così, giocandosi le ultime carte nei rispettivi campionato, già si pensa al mercato che verrà, a cosa sia funzionato e non in questa stagione.

Radiomercato vorrebbe i due club pronti a cancellare le rispettive delusioni attingendo l'uno dalla rosa dell'altro. Già nel recente passato è accaduto, con ultimo risultato l'approdo a Barcellona di Miralem Pjanic e il passaggio in bianconero del brasiliano Arthur. Adesso si potrebbe rinnovare l'asse Torino-Barcellona con altri nomi funzionali ai progetti tecnici di Pirlo e Koeman al netto che entrambi i tecnici restino al loro posto.

La Juventus vuole rifondare la mediana, reparto al quale ha già messo mano lo scorso anno e su cui vuole assestare gli ultimi picchetti per poter costruire un nuovo corso fatto di solidità e garanzie. Così, sarebbe nata l'idea di prelevare dal Barcellona un giocatore ritenuto idoneo al nuovo progetto, Frenkie de Jong, talento olandese polivalente in mediana davanti alla difesa. Il classe 97, arrivato a Barcellona nel 2019 per quasi 90 milioni di euro sarebbe l'obiettivo sensibile per cui sacrificare un titolare. L'idea è quella di inserire nella trattativa o Bentancur o Rabiot. Il nazionale della Francia campione del Mondo si è rivalutato e ha un cartellino stimato attorno ai 20 milioni, il nazionale uruguaiano, in bianconero dal 2017 avrebbe una valutazione attorno ai 40.

Un'idea che il Barcellona non può allontanare a priori viste le difficoltà sportive in cui il club azulgrana attualmente vive, unite a quelle economiche con le casse violentemente svuotate da una pandemia che non ha lasciato scampo e una gestione scellerata da parte dell'ex presidente Bartomeu. Cedere un big può rientrare nelle necessità del club catalano e de Jong farebbe parte di questa categoria ma per gli azulgrana, i problemi non sono a centrocampo bensì in difesa dove più di una volta hanno accusato il colpo. Ed è per questo che in seno al Barça si sarebbe aperta la via ad un altro scambio, tra connazionali: de Jong per Mathias de Ligt, il centrale difensivo che attualmente rappresenta il futuro juventino.