La Juventus di Thiago Motta a ridosso della vetta: il confronto con Allegri nelle ultime 3 stagioni I numeri a confronto tra la Juventus di Thiago Motta e quella di Massimiliano Allegri dopo 26 giornate di campionato. Bianconeri mai così vicina alla vetta rispetto alle ultime 3 stagioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

La vittoria della Juventus a Cagliari ha parzialmente cancellato in casa bianconera la delusione per la cocente eliminazione dalla Champions League contro il PSV. Il mancato accesso gli ottavo ha costretto la squadra di Thiago Motta a concentrarsi su campionato e Coppa Italia cercando di ottenere il massimo in entrambe le competizioni. Proprio in Serie A è sembrato subito che i bianconeri dovessero lavorare per concentrarsi a consolidare il quarto posto affinché si blindasse la qualificazione in Champions per il prossimo. Ma c'è di più.

L'ambizione e la fame di vittoria fa parte del dna bianconero da sempre e la Juventus, complice anche il calo del Napoli e pure quello dell'Inter nelle ultime giornate, si è incredibilmente avvicinata anche alla vetta della classifica. Le ultime 4 vittorie consecutive in campionato hanno messo i bianconeri nella condizione di portarsi a -8 dal primo posto occupato proprio dai nerazzurri che sono in svantaggio negli scontri diretti con la Vecchia Signora. Un distacco minimo e migliore se comparato alle ultime 3 stagioni con Allegri alla 26esima giornata di Serie A.

Thiago Motta a inizio anno con tutto il gruppo bianconero.

Il distacco della Juventus dalla vetta si è ridotto rispetto agli ultimi 3 anni

E pensare che alla 26esima giornata di campionato nella passata stagione con Allegri la Juventus aveva 57 punti ed era al secondo posto. A questo punto della stagione Allegri aveva conquistato 17 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitta frutto di 41 gol fatti e 19 gol subiti. L'Inter era prima con 69 lunghezza e i bianconeri erano fermi a – 12 dalla vetta. Paradossalmente la Juventus aveva più punti di quelli attuali a questo punto della stagione (+8) ma con una distacco maggiore rispetto alla vetta della classifica. Con 49 punti e 57 della stessa Inter la Juve ora è infatti a -8 dai nerazzurri. Questo chiaramente è frutto di un campionato più equilibrato e di un rendimento dell'Inter sicuramente in calo rispetto allo scroso anno.

La squadra di Thiago Motta attualmente però sta tenendo un passo migliore delle ultime 3 annate con Allegri in panchina rispetto alle squadre che le stanno davanti. Detto di quella scorsa, tornando indietro alla stagione 2021/2022 la Juventus aveva 47 punti alla 26esima giornata con 13 vittorie 8 pareggi 3 5 sconfitte per un totale di 38 gol fatti e 23 gol subiti. In quel caso c'era il Milan primo con 56 punti e i bianconeri fermi a – 9 dalla vetta. Diversa invece la considerazione per l'annata 2022/2023 caratterizzata dai processi e dalle penalizzazioni subite dalla Juventus. In quel caso il distacco era comunque molto alto.

Allegri con Vlahovic alla Juventus.

L'annata della penalizzazione inflitta ai bianconeri: il distacco dal Napoli al turno 26 era di -15

La Vecchia Signora, sempre alla giornata numero 26, aveva 43 punti con un distacco di 25 punti dalla vetta occupata dal Napoli a 68. I bianconeri erano sesti nonostante le 16 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte, 44 gol fatti e 22 gol subiti. In realtà infatti i punti dovevano essere 53 ma furono decurtati per via della penalizzazione inflitta dalla Corte d'Appello Figc per il caso plusvalenze a fine gennaio. Senza la penalizzazione il distacco dagli azzurri sarebbe stato comunque di – 15 punti. Insomma, dopo 3 anni però a questo punto della stagione, i bianconeri vedono un po' di luce…