La Juventus conquista la prima edizione della Serie A Women’s Cup: Roma battuta 3-2, decide Thomas

La Juventus si aggiudica la prima edizione della Serie A Women’s Cup: Roma battuta 3-2, decide Thomas nel recupero. Le bianconere sono state spietate e si sono prese un altro trofeo, ma le giallorosse avrebbero meritato qualcosa in più. Decidono i gol di Vangsgaard, Bonansea e Thomas ma la MVP è Emilie Haavi.

Terzo trofeo su tre in Italia per Max Canzi da quando è sulla panchina della squadra bianconera.

la Juve batte la Roma e vince la prima Serie Women’s Cup

La Juventus inizia la stagione nel migliore dei modi aggiudicandosi la prima edizione della Serie A Women’s Cup, la nuova competizione che apre ufficialmente l’anno del calcio femminile. Allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, davanti a oltre 2.200 spettatori, le bianconere superano la Roma 3-2 al termine di una finale intensa e ricca di emozioni.

Le ragazze di Max Canzi partono forte e trovano subito il vantaggio dopo appena cinque minuti: cross dalla destra dell’ex Lindsey Thomas e deviazione vincente sotto porta della danese Amalie Vangsgaard. La Roma, guidata da Luca Rossettini, reagisce con carattere e, dopo una doppia occasione terminata sui pali, pareggia grazie a una splendida iniziativa personale della norvegese Emilie Haavi.

Dopo l’intervallo, l’equilibrio si rompe nuovamente: sugli sviluppi di un corner, Barbara Bonansea anticipa tutti e batte la portiera Olivie Lukášová, riportando avanti la Juve. Le giallorosse però non mollano e, dieci minuti più tardi, trovano il 2-2 con un preciso colpo di testa del capitano Manuela Giugliano, su cross ancora di Haavi.

La partita sembra avviarsi verso i tempi supplementari, ma nel recupero arriva il colpo decisivo: ancora una volta Vangsgaard si fa trovare pronta nell’area piccola e, dopo una mischia su calcio d’angolo, sigla la rete del 3-2 che consegna alle bianconere il primo trofeo della stagione.

Juventus Women Roma, il tabellino

RETI: 4′ Vangsgaard, 31′ Haavi, 70′ Bonansea, 79′ Giugliano, 90+2′ Thomas

JUVENTUS WOMEN (3-4-1-2): Peyraud-Magnin; Lenzini (74′ Cascarino), Salvai (86′ Kullberg), Harviken; Thomas, Brighton (65′ Godo), Schatzer (74′ Rosucci), Bonansea; Pinto; Vangsgaard, Girelli (Dal 86′ Cambiaghi). Allenatore: Canzi. A disposizione: De Jong, Carbonell, Beccari, Wälti, Libran, Calligaris, Krumbiegel

ROMA (4-1-4-1): Lukasova; Di Guglielmo, Van Diemen, Heatley, Veje; Rieke; Bergamaschi (60′ Viens), Giugliano, Kühl (60′ Greggi), Haavi; Pilgrim (83′ Babajide). Allenatore: Rossettini. A disposizione: Baldi, Soggiu, Oladipo, Galli, Dragoni, Valdezate, Pandini, Corelli, Pante

ARBITRO: Marotta di Sapri.