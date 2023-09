La Juve segna alla Lazio, ma il pallone sembra essere uscito prima: cosa dice il regolamento La Juventus è andata a segno contro la Lazio con Vlahovic: rete convalidata dopo un check del VAR. Le immagini del replay mettono il dubbio che il pallone sia uscito prima, ma il VAR su una situazione oggettiva non può sbagliare.

A cura di Paolo Fiorenza

La Juventus è in campo nel primo anticipo della quarta giornata di Serie A: i bianconeri ospitano la Lazio e sono partiti subito col piede giusto, sbloccando il risultato al 10′ con uno splendido gol di Vlahovic, che ha impattato il pallone di prima intenzione in maniera imparabile su assist di Locatelli dalla destra. Una rete messa per qualche secondo in standby dall'arbitro Maresca, che ha atteso il check del VAR prima di convalidarla.

Il punto del contendere era se il pallone fosse uscito poco prima che Locatelli ne entrasse in possesso, quando McKennie – preferito a Weah da Allegri come esterno destro – è parso controllarlo dopo che era già uscito fuori dalla linea laterale, come sembra suggerire il replay dell'azione riproposto da dietro la porta dalla regia di DAZN.

Trattandosi di una ‘situazione oggettiva', il giudizio del VAR – nella sala di Lissone c'è il top Irrati – è ovviamente dirimente senza che l'arbitro possa mettere bocca.

L'immagine del VAR in questione peraltro non è stata mostrata: a termini di regolamento l'unico fotogramma inappellabile senza possibilità di dubbio sarebbe quello dall'alto. La regola per stabilire se un pallone sia uscito dal campo (oppure abbia superato la linea di porta) recita che è così quando "ha interamente superato la linea a terra o in aria".

Ovvero non basta vedere dal basso che ci sia ‘luce' tra il pallone e la linea, ma serve che questo spazio ci sia osservando la proiezione dall'alto. Cosa che non si può verificare empiricamente dal replay, ma che dovrebbe essere stata controllata senza margine di dubbio dal VAR, pur non rendendo disponibili al pubblico le immagini relative.

Successivamente è arrivato anche il raddoppio di Federico Chiesa, rete che ha consentito alla Juventus di chiudere sul 2-0 il primo tempo contro la squadra dell'ex Sarri.