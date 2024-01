La Juve presenta il nuovo acquisto Alcaraz e risponde l’omonimo tennista: Carlitos poi cancella La Juve presenta sui social il nuovo acquisto Alcaraz e poco dopo risponde l’omonimo tennista: “Proverò a fare del mio meglio, grazie per la fiducia”. Carlitos poi cancella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Carlos Alcaraz, centrocampista argentino che arriva dal Southampton in prestito oneroso per 3,7 milioni di euro (+200mila di oneri per l'affare) ma la cifra potrà aumentare fino a 1,9 milioni di euro in base al numero di presenze e il diritto di riscatto può arrivare a 52 milioni di euro.

Un investimento importante da parte della Vecchia Signora, che aveva fatto intendere di volersi muovere per la mediana ma i nomi fatti nelle scorse ore erano altri: nulla faceva pensare ad Alcaraz, visto che ai bianconeri erano stati accostati Bonaventura e Koopmeiners, ma, alla fine, è arrivato l'ex Racing alla corte di Massimiliano Allegri.

Sono subito partite le battute sull'omonimia con il famoso tennista spagnolo, attualmente n°2 del ranking ATP, e questa sera Carlitos si è dilettato nel rispondere al club bianconero ad un video di presentazione del calciatore argentino diffuso sui profili social: “Abbiamo un nuovo numero 26”.

L’altro Carlos Alcaraz ha risposto ironicamente: “Proverò a fare del mio meglio, grazie per la fiducia”. Poi ha cancellato ma le sue parole sono state subito immortalate dai tifosi bianconeri.

Carlos Alcaraz ha iniziato la sua carriera nel Racing Club di Avelaneda e si è fatto notare già a diciannove anni con una doppietta contro l'Aldosivi nelle semifinali di Copa de la Liga. Il Southampton lo ha messo subito nel mirino e dopo averlo osservato per diversi mesi lo ha acquistato per 14 milioni. La prima buona stagione in Premier League è coincisa con la retrocessione in Championship dei Saints.

Alcaraz nasce centrocampista centrale e si perfeziona come mezzala con vocazione offensiva, ma in carriera è stato schierato anche da trequartista, da ala offensiva e addirittura da attaccante come accaduto al Southampton.

Alla Juventus indosserà la maglia numero 26.