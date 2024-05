La grande classe di Tuchel: il gesto a Florentino Perez dopo il torto subìto in Real Madrid-Bayern

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Thomas Tuchel era furioso dopo il fischio finale di Real Madrid-Bayern Monaco: davvero inconcepibile, tanto più a livello di Champions League, il grave errore del guardalinee che ha sbandierato un fuorigioco dubbio dei bavaresi negli ultimi istanti della partita, non facendo proseguire l'azione – poi conclusa col gol di de Ligt – e in tal modo rendendo inutilizzabile la correzione del VAR , come recita il protocollo. Un errore non solo inspiegabile, viste le raccomandazioni contrarie dei vertici arbitrali, ma anche decisivo per fare fuori il Bayern e qualificare il Real alla finale di Wembley. Nel dopo partita Tuchel ha avuto parole di fuoco contro l'arbitro Marciniak e l'assistente Listkiewicz, ma si è anche comportato da vero uomo di sport nei confronti del presidente del Real Florentino Perez.

"È stato un vero disastro, una violazione del regolamento – ha detto il tecnico tedesco, riecheggiando le parole dure di de Ligt – L'azione deve essere fatta proseguire fino alla conclusione, questo dice la regola. Il guardalinee ha commesso il primo errore e l'arbitro poi il secondo fischiando, sembra quasi un tradimento. Si sono scusati? Accettiamo le scuse ma non è questo il momento di scusarsi. Era una semifinale, non è il momento di fare questo tipo di errori, è difficile da digerire". Nonostante la rabbia per il torto subìto e per il risultato finale, Tuchel non ha avuto dubbi sul da farsi quando ha incontrato Florentino Perez nel ventre del Bernabeu.

L'incontro tra Tuchel e Florentino Perez

Un video mostra il 50enne tecnico del Bayern interagire con alcuni dirigenti del Real Madrid, prima che si palesi davanti a lui il presidente. A quel punto Tuchel prima allunga la mano e stringe quella di Florentino, poi sorprende il suo interlocutore protendendosi e abbracciandolo calorosamente, ricevendone in cambio pacche e carezze, mentre i due si scambiano qualche parola. Un momento di fairplay che non attenua sofferenza e delusione per vedere svanire una stagione senza neanche un titolo per il Bayern, qualcosa che non accadeva da oltre un decennio (stagione 2011/12, secondo in Bundesliga e finalista in Champions).

Florentino abbraccia tutti nello spogliatoio del Real

Ben altro umore quello di Florentino, che ha distribuito baci e abbracci a tutti nello spogliatoio del Real. In primis a Carlo Ancelotti, che la Liga già l'ha portata a casa e non vede l'ora di mettere in bacheca anche la Champions: sarebbe la numero 15 per le merengues, e la quinta per lui da allenatore, un record. Si è visto di peggio nella storia del calcio…