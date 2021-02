Fiorentina-Inter è stata una gara particolare per Antonio Conte. L'allenatore nerazzurro, squalificato, ha seguito il match in uno speciale box in tribuna al Franchi, con il suo vice Stellini a farne le veci in panchina. Anche a distanza il mister salentino ha trovato il modo di farsi sentire dai suoi. Le telecamere hanno immortalato un siparietto con il fratello Gianluca, suo collaboratore.

Antonio Conte scatenato con il fratello Gianluca in Fiorentina-Inter

Un leone in gabbia. Antonio Conte in virtù della squalifica rimediata in quel di Udine non ha potuto seguire la sua Inter in panchina. Una situazione che comunque non gli ha impedito di scatenarsi come sempre, per dare indicazioni ai giocatori. Le telecamere, nel finale di gara con il risultato di 2-0 in favore per i nerazzurri, hanno immortalato un Conte non soddisfatto. Il mister a tal proposito si è avvicinato al fratello Gianluca, suo collaboratore, e con veemenza si è lasciato dare il microfono per comunicare direttamente con la panchina. Una scena curiosa con l'irruenza del tecnico che ha lasciato interdetto il suo consanguineo con un'espressione che è tutta un programma.

Chi è Gianluca Conte, il fratello dell'allenatore dell'Inter

Gianluca Conte è il fratello di Antonio allenatore dell’Inter. Si tratta di un tecnico, che ha collaborato con il mister anche nelle sue esperienze precedenti. Ha diverse mansioni, come dimostrato stasera quando ha aiutato il consanguineo nelle comunicazioni con la panchina. Il suo incarico principale è legato però all'analisi delle partite, infatti spesso e volentieri nel corso dei match sale in tribuna dove anche con l'aiuto degli strumenti tecnologici, lavora per migliorare l'atteggiamento tattico della squadra, con foto, video, e segnalazioni da passare ad Antonio.

