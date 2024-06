video suggerito

La Francia dimentica Saliba allo stadio dopo la partita: la squadra è partita senza di lui Un piccolo incidente ha coinvolto Saliba dopo l’ultima partita della Francia: i suoi compagni di squadra sono partiti senza di lui, lasciandolo senza mezzi per tornare in albergo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Oltre al danno per William Saliba c'è stata anche la beffa: la Francia ha chiuso al secondo posto la fase a girone degli Europei, superata all'ultima giornata dall'Austria, e il difensore è stato anche dimenticato allo stadio da tutti i suoi compagni. Sembra una scena di "Mamma ho perso l'aereo", ma è ciò che è successo mentre svolgeva i test antidoping di routine.

Saliba lasciato allo stadio: il bus non lo ha aspettato

Alle 22:30 il difensore francese aveva finalmente concluso i test antidoping per i quali era stato scelto a sorpresa subito dopo la partita contro la Polonia. Ma guardandosi intorno si è accorto che i suoi compagni di squadra avevano già lasciato lo stadio e che il bus della nazionale non lo aveva aspettato: alle 22 in punto era partito e aveva lasciato la città di Dortmund per fare ritorno verso l'albergo.

Con sua grande sorpresa è dovuto rientrare da solo, fortunatamente scortato da alcuni membri dello staff tecnico che lo avevano atteso per ricondurlo in ritiro. La scena è stata riportata da L'Equipe che ha descritto la strana serata di Saliba, già abbastanza provato per il risultato della Francia che ha perso la testa del girone, finendo dal lato più complicato del tabellone insieme a tutte le altre big.

Il ritardo nei test antidoping

Dopo la partita il giocatore dell'Arsenal è stato scelto per i classici test antidoping, ma il giornale francese ha sottolineato che hanno impiegato più tempo del previsto per essere svolti. Per questo alle 21 tutta la nazionale era già al bordo del bus pronta a tornare in albergo, dimenticandosi che Saliba era ancora all'interno dell'impianto.

Un piccolo incidente che lo ha lasciato sorpreso: il difensore ci ha messo un'ora e mezza per concludere tutte le operazioni e poter tornare dai suoi compagni, accorgendosi che era rimasto completamente da solo e senza mezzi per tornare. Per sua fortuna qualche membro della nazionale era ancora allo stadio e con un van è stato ricondotto dal resto del gruppo.