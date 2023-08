La foto ufficiale del Bayern crea sconcerto tra i tifosi: non c’è Kane e Pavard rovina la festa Il Bayern Monaco ha postato la tradizionale foto di squadra di inizio stagione sui propri profili social ma non tutto è andato per il verso giusto. I tifosi hanno notato l’assenza della nuova stella, Harry Kane e hanno preso di mira Benjamin Pavard che ha mostrato tutto il proprio disappunto nel posare in quella che oramai è la sua ex squadra.

A cura di Alessio Pediglieri

Harry Kane non è presente nella tradizionale foto di squadra che il Bayern Monaco presenta ad ogni inizio stagione e l'assenza della stella inglese, fiore all'occhiello di questo mercato estivo, ha gettato diversi tifosi in confusione. Tanto quanto la presenza di Benjamin Pavard, relegato in un angolino, ma comunque presente: e che non fa nulla per nascondere tutto il proprio disappunto.

Doveva essere la classica sessione fotografica dove raggruppare la nuova rosa a disposizione di Tuchel per difendere il titolo di campioni di Germania, conquistato al fotofinish nell'ultima giornata sul Borussia Dortmund e invece la foto pubblicata dal Bayern Monaco sui propri account ufficiali ha aperto un piccolo ‘caso': perché non c'è il giocatore ad oggi più importante ovvero Harry Kane, arrivato dal Tottenham sulla scia di un affare da 100 milioni? E perché, invece è presente Benjamin Pavard oramai da tempo destinato a vestire i colori dell'Inter?

Queste alcune delle tante domande che hanno imperversato nei commenti alla foto di squadra e ad altri scatti dove si vedono i giocatori del Bayern divertirsi vestiti nelle tradizionali vesti bavaresi con una pinta di birra in mano. Dubbi e perplessità giustificate perché ogni volta che un giocatore non compare in una foto ufficiale di squadra, si cela qualcosa di non positivo dietro l'angolo. Ma per fortuna, nel caso dell'assenza di Harry Kane, non vi è alcun mistero da scoprire. Persino il club, che non ha aspettato l'attaccante inglese per scattare la foto, ha subito dovuto aggiungere un commento a margine per calmare la propria tifoseria: Harry Kane non ha potuto partecipare alla foto di squadra perché era volato a Londra per la nascita del suo quarto figlio.

Una spiegazione che ha rasserenato in parte la tifoseria bavarese che riversato non pochi commenti però ad altri giocatori ben presenti nella foto di gruppo, trasformando uno scatto in un meme vivente. Tra questi , è finito sotto la lente di ingrandimento anche Noussair Mazraoui, il terzino di origini marocchine che al contrario dei suoi compagni non ha alcuna birra in mano: essendo musulmano, infatti, per lui non è stato possibile ritrarlo in compagnia di una bevanda alcolica. Aspetto che non è sfuggito ai più così come l'espressione di un altro giocatore, da giorni al centro di continue voci di mercato: Benjamin Pavard.

Il difensore francese non è passato inosservato malgrado la sua presenza fosse relegata in alto a destra, a margine della foto: per lui tantissimi commenti divertiti e qualche polemica visto che non fa nulla per mostrare tutta la propria indifferenza e fastidio. Pavard, al contrario dei tutti i suoi compagni festanti, resta serio e distaccato, faticando anche solamente a fingere di gradire la situazione. Un atteggiamento criticato dai tifosi ma che dimostra ulteriormente la difficile situazione di un giocatore che, promesso all'Inter da diversi giorni, la società fatica a far partire, obbligandolo oltretutto all'imbarazzo di posare per una squadra in cui sa già che lascerà.