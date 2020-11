La morte di Diego Armando Maradona è stata un duro colpo per il popolo argentino, ma in generale, per i tifosi e gli amanti del mondo del calcio. El Pibe de Oro è riuscito a farsi amare da intere generazioni, che pur non avendolo visto giocare dal vivo, hanno potuto apprezzare tutti i documenti che ritraggono le gesta del campione, del giocatore più forte di tutti i tempi. Nelle ultime ore sono tante le immagini che stanno arrivando dall'Argentina. Ricordi, commozione e tanta gratitudine per un uomo che è riuscito ad unire il mondo intero e anche due tifoserie rivali da sempre in Argentina: Boca Juniors e River Plate.

In questo scatto che ritrae in uno dei momenti più difficili per il popolo argentino, si vedono due tifosi del Boca che abbracciano forte un sostenitore del River. Tutti e tre provano a stringersi intorno a questo dolore per farsi forza a vicenda. Maradona ha giocato con la maglia Xeneizes nella stagione '81/'82 e nel suo ritorno dal '95 al '97. È l'immagine che spiega al mondo intero cos'è stato Diego Armando Maradona per il popolo argentino.

L'abbraccio tra tifosi del Boca Juniors e del River Plate

Una delle immagini più toccanti che arriva dall'Argentina, è sicuramente quella relativa all'abbraccio tra tifosi di Boca Juniors e River Plate. Tre tifosi di due squadre rivali da sempre, che si stringono e si fanno forza a vicenda per il dolore causato dalla morte di Diego Armando Maradona. Non esistono bandiere, non esistono colori in questo momento, è quest'immagine ne è la prova perfetta per descrivere il momento che si sta vivendo in questo momento in Argentina.

“Hasta siempre, Diego” con queste parole il River Plate ha voluto rendere omaggio a Diego Armando Maradona con un messaggio sui social in cui si vede la foto in primo piano del Pibe de Oro con la data di nascita (1960) e il simbolo dell'infinito. Il club ha anche mostrato un video in cui accendeva le luci del ‘Monumental' in omaggio a Maradona. Un gesto davvero bello per una leggenda che non morirà mai nel cuore del popolo argentino e in quello dei tifosi di tutto il mondo che hanno sempre riconosciuto a Diego il merito di aver fatto amare il calcio, con la sua fantasia, a milioni di persone.