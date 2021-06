Stasera l'Italia gioca a Bologna l'ultimo test amichevole prima che si cominci a fare sul serio tra 7 giorni col match inaugurale dei campionati Europei contro la Turchia all'Olimpico di Roma. L'avversario del Dall'Ara è la Repubblica Ceca, anch'essa qualificata per la massima rassegna continentale e nella quale giocano nostre conoscenze come Jankto e Schick.

A differenza della gara con San Marino, che aveva visto in campo tutte le seconde linee azzurre per aiutare Roberto Mancini a sciogliere gli ultimi dubbi sui giocatori da tagliare per comporre la lista definitiva per Euro 2020, questa sera il CT azzurro vuole fare la prova generale dell'esordio di venerdì prossimo e dunque schiera la miglior formazione possibile, ovvero la formazione titolare degli Europei al netto dei problemi fisici di Verratti che lo tengono ancora fuori gioco (il centrocampista del PSG dovrebbe saltare le prime due partite della competizione).

Tra i pali ci sarà ovviamente Donnarumma, titolare indiscusso del ruolo, mentre la coppia di senatori juventini formata da Bonucci e capitan Chiellini comporrà il cuore della retroguardia azzurra, con Florenzi terzino destro e Spinazzola preferito ad Emerson Palmieri a sinistra. In mezzo al campo Jorginho ha le chiavi della manovra azzurra, con Barella e Locatelli mezzali: quest'ultimo dovrebbe poi cedere il posto a Verratti quando tornerà a disposizione in corso d'opera, un rischio che Mancini si è voluto prendere – convocando l'abruzzese – scommettendo sulle possibilità dell'Italia di fare strada nel torneo.

In attacco – inamovibile Insigne, che in azzurro indossa quella maglia numero 10 che a Napoli gli è preclusa – Ciro Immobile è il centravanti titolare, con Belotti ad inseguire, mentre Berardi vince il ballottaggio con Chiesa come esterno destro del tridente. La lunga vigilia sta per finire: Mancini spera che chi lo ha portato fin qui, facendo innamorare nuovamente della Nazionale i tifosi italiani, non lo tradisca sul più bello.