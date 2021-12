La notte da leoni dell’ex meteora della Serie A Richards: “150mila sterline solo per divertirmi” L’ex Fiorentina Michah Richards è tornato a parlare dell’incredibile aumento di stipendio incassato ad inizio carriera in Inghilterra che lo destabilizzò.

A cura di Marco Beltrami

Poderoso, fisicamente imponente, duttile e promettente. Micah Richards sembrava destinato ad una carriera lunga ed eccezionale, prima che venisse tradito proprio dal suo fisico e dai tanti infortuni che oltre a rovinare la seconda parte della sua avventura calcistica, lo hanno costretto al ritiro a soli 31 anni. Prima però il classe 1988, che ha vissuto anche un'esperienza da "meteora" alla Fiorentina, ha trovato comunque il modo di mettersi in mostra, al Manchester City e poi nella nazionale inglese di cui è diventato a 18 anni il più giovane difensore di sempre ad essere convocato.

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, quel ragazzo che in campo non concedeva niente e sembrava perennemente aggressivo e "feroce" ha indossato il suo miglior vestito nella nuova veste da opinionista per la TV inglese. E nell'ultima uscita davanti ai microfoni, nel podcast Match of the Day Top 10 al cospetto di due icone come Gary Lineker e Alan Shearer è tornato sulla sua "esplosione" ai tempi del Manchester City, quando in poco tempo fu proiettato in una nuova dimensione anche dal punto di vista economico.

Prima di trasferirsi in prestito alla Fiorentina, dove nella stagione 2014/2015 non riuscì a mettersi particolarmente in mostra (19 le presenze complessive) anche a causa di quegli infortuni diventati un vero e proprio tormento per lui, Micah Richards era cresciuto al Manchester City togliendosi anche non poche soddisfazioni (compresa la vittoria della Premier). All'età di 19 anni infatti le sue prestazioni gli permisero di firmare un nuovo contratto e di incassare un massiccio aumento di stipendio. Una situazione che inevitabilmente rappresentò una svolta importante nella sua vita.

L'ex difensore iniziò ad incassare 50mila sterline (ovvero 58mila euro) alla settimana: "Mi è stato dato un po' troppo presto, quindi semplicemente sono rimasto destabilizzato e non ho paura di dirlo. Sono passato da £ 5.000 a settimana a £ 50.000 a settimana. Da 18 a 19! Questo è quello che voglio dire! Quindi ero sui 2,5 milioni di sterline all'anno. Siamo alla fine degli anni 2000″.

Richards ha rivelato di aver iniziato sin da subito a mettere soldi da parte, per la seconda parte della sua vita, quella senza pallone. All'inizio però non sono mancati i "colpi di testa". E il suo racconto ha lasciato stupiti Shearer e Lineker: "All'inizio è stato diverso perché uscivo e compravo qualsiasi cosa. Volevi essere semplicemente ‘l'uomo in giro per la città'. Sono andato a Los Angeles una volta e onestamente in una notte abbiamo speso 150mila sterline (176mila euro)! Onestamente, solo per bere e divertirci". L'improvvisa ricchezza insomma gli ha giocato un brutto scherzo.