La Fiorentina presenta Gollini in porta e scatta la promessa: “Dove eravamo rimasti?” Nel giorno della sua presentazione ufficiale in Viola, il portiere ha ricordato il suo passato: “La chiusura perfetta di un cerchio” e poi scalda i tifosi: “C’è un solo modo per ripagarvi…”

A cura di Alessio Pediglieri

Pierluigi Gollini subito dopo la firma sul suo nuovo contratto con la Viola (fonte, Twitter @acffiorentina)

Pierluigi Gollini e Luka Jovic sono i due colpi DOC per la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano che su è esaltata preparando un'accoglienza unica per i due nuovi acquisti in viola. Sui social nei giorni scorsi era arrivata una anticipazione, stile cartoon, oggi è stato il giorno del comunicato ufficiale per l'ex portiere di Atalanta e Tottenham che proprio a Firenze ha iniziato a parare i primi palloni più importanti, oltre 10 anni fa.

La Fiorentina dà il ben tornato a Gollini e Gollini si gode il ritorno a casa tra comunicati ufficiali, l'esaltazione del tifo gigliato e messaggi via social. Il tutto con un filo conduttore ben preciso: far sì che la prossima stagione della società non sia una delle tante: "Sono molto contento, per me è un capitolo che non si era mai chiuso" ha subito dichiarato ai canali ufficiali del club, poco dopo la firma immortalata sui profili social del club toscano.

Dopotutto nelle fila delle giovanili viola proprio un Gollini ragazzino aveva iniziato ad assaggiare i palloni più importanti e dalla prossima stagione tornerà a vestire il viola per un "cerchio" giottesco: "Sono felice di questo ritorno, è come chiudere un cerchio di ciò che sono stati la mia vita, il mio percorso da ragazzino e la mia carriera. Sentivo il bisogno di tornare in un posto speciale come lo è Firenze per me. Sono molto carico, determinato e convinto che potremo toglierci tante belle soddisfazioni".

Leggi anche Bale raggiunge Chiellini nel Los Angeles FC: si presenta ufficialmente con un video

L'attesa dei tifosi è enorme ma non solo: lo stesso Gollini sente l'importanza della scelta, la responsabilità del ruolo che andrà a ricoprire e che la società pretende dopo la decisione di salutare Dragowski, destinato all'estero. Il portiere si è un po' perso, è reduce da un'esperienza negativa in Premier con la maglia del Tottenham alla corte di Conte, con il club che non l'ha voluto riscattare, fino al rientro in Serie A dopo l'addio all'Atalanta.

Un nuovo acquisto che alza l'asticella della qualità ma anche gli obiettivi da non fallire, su cui lo stesso Gollini si è divertito sui suoi profili social con i tifosi gigliati: una foto di lui di dieci anni prima e una domanda provocatoria "Dove eravamo rimasti?". Per poi concludere il giorno del suo ritorno in viola con una storia e una promessa: "Conosco solo 1 modo per ripagare il vostro affetto…."