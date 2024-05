video suggerito

La finale della Champions League 2027 sarà a Milano: “Ma solo con la ristrutturazione di San Siro” La finale di Champions League ritornerà in scena a Milano nel 2027 ma con una condizione precisa: la UEFA attende informazioni sulla ristrutturazione di san Siro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La UEFA ha stabilito le prossime tappe per le finali della Champions League e nel 2027 l'Italia potrebbe essere protagonista ancora con San Siro. Il condizionale è d'obbligo visto le notizie diramate dal maggior organo europeo che ha lasciato un punto interrogativo per l'ultimo atto dell'edizione che si giocherà tra due anni: la partita sarà nella città di Milano, ma a patto che la FIGC presenti informazioni sul progetto di ristrutturazione dello stadio.

Una condizione necessaria per poter confermare il calendario stilato per i prossimi due anni e che, se non rispettata, porterà la Champions a trovare una nuova sede per la finale del 2027. Il prossimo anno, il primo con il nuovo format, l'ultima partita verrà giocata alla Puskás Aréna di Budapest come confermato dal sito della UEFA che ha disposto le direttive per le prossime finali europee.

Per quanto riguarda il 2027 invece San Siro è lo stadio prescelto per ospitare la gara tra le due finaliste, ma la decisione ufficiale non può ancora essere confermata. Sulla questione del Paese ospitante la UEFA è stata chiarissima, sottolineando che la scelta sarà presa "subordinatamente alla presentazione da parte della FIGC di informazioni sul progetto di ristrutturazione dello stadio San Siro di Milano".

La finale di Champions a San Siro, quando si deciderà

I tempi per presentare tutta la documentazione necessaria sono piuttosto stringenti. Per confermare San Siro come sede della finale di Champions League del 2027 la FIGC avrà tempo fino a settembre per presentare le informazioni sul progetto di ristrutturazione dell'impianto, una delle tematiche più forti nella città di Milano che si divide in un dibattito acceso: unire le forze di Milan e Inter per dare un nuovo volto al Meazza oppure puntare su nuove soluzioni?

Al momento non c'è una risposta, ma dovrà necessariamente arrivare dopo l'estate se l'intenzione è quella di poter tornare a ospitare una finale europea, la più seguita di tutte. Qualora la sede dovesse essere confermata si tratterebbe della quinta finale di Champions League giocata a Milano: la prima è quella del 1965 che vide la vittoria dell'Inter di Herrera, seguita poi con l'edizione 1970 vinta dal Feyenoord e quella del 2001 che vide il trionfo del Bayern Monaco. L'ultima finale disputata a San Siro è piuttosto redente: nel 2016 ci fu l'accesissimo derby di Madrid tra Real e Atletico, un grande spettacolo che alla fine incoronò i Blancos guidati da Zidane.