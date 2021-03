Varie violazioni del codice etico ed illeciti finanziari. È con questa motivazione molto grave che la Fifa ha inflitto una pesante squalifica all'ex presidente, Joseph Blatter, e all'ex segretario generale dell'organizzazione, Jerome Valcke. Una multa di 1 milione di franchi (circa 900 mila euro) da pagare entro 30 giorni, 6 anni e 8 mesi d'interdizione è la condanna che si aggiunge alle precedenti sanzioni già comminate nei confronti dei due ex dirigenti della Federazione internazionale.

Le motivazioni della nuova sentenza della Fifa

Quali sono le contestazioni sollevate nei loro confronti? Si legge nelle motivazioni della Fifa notificate nella giornata odierna ai diretti interessati finiti sotto indagine per "bonus pagati ad alti funzionari della Fifa in relazione alle competizioni organizzate dalla stessa, vari emendamenti ed estensioni dei contratti di lavoro, nonché il rimborso da parte della FIFA di spese legali private nel caso del signor Valcke". Le norme violate sono: l'art. 15 (Dovere di lealtà), art. 19 (Conflitti di interesse) e art. 20 (Offerta e accettazione di doni o altri benefici), mentre il Sig. Valcke ha violato l'art. 15 (Dovere di lealtà), art. 19 (Conflitti di interesse), art. 20 (Offerta e accettazione di doni o altri benefici) e art. 25 (Abuso di posizione).

L'aggravamento delle sanzioni per Blatter e Valcke

Sia Blatter (le cui condizioni di salute si sono aggravate di recente) sia Valcke sono attualmente coinvolti in altri procedimenti penali in Svizzera e inizieranno a scontare le nuove sanzioni quando scadranno quelle comminate loro in precedenza. Entrambi erano già gravati da sentenza di condanna rispettivamente per 6 anni e 10 anni. Il primo divieto di Blatter scadrà il prossimo 8 ottobre e quello di Valcke invece si esaurirà l'8 ottobre del 2025.