video suggerito

La fidanzata di Calafiori si sfoga nella notte, le rivelazioni erano false: “Si spacciano per me” La fidanzata di Riccardo Calafiori, Benedetta Boeme, è stata costretta ad intervenire con un duro post: “Qualcuno si sta spacciando per me e sta scrivendo cose non vere”. Minacciate vie legali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Riccardo Calafiori sta per essere annunciato dall'Arsenal, che pagherà al Bologna 40 milioni di euro più 5 di bonus. L'affare è in chiusura, c'è sia l'accordo tra i club per il cartellino che quello col giocatore per un ricco contratto quinquennale da oltre 4 milioni a stagione (in rossoblù percepiva 750mila euro). A questo punto manca solo l'intesa tra Bologna e Basilea – da cui i felsinei avevano prelevato il 22enne difensore l'estate scorsa – circa la percentuale da corrispondere agli elvetici per la rivendita, che gli emiliani stanno cercando di far scendere dal 50% inizialmente concordato. Ma a tenere banco nelle ultime ore sono anche le parole della fidanzata – o forse ex, a questo punto – di Calafiori, Benedetta Boeme, che si è sfogata nella notte denunciando la falsità di parole a lei attribuite: "Qualcuno si sta spacciando per me".

Il post della ‘falsa' Benedetta su Calafiori: "Cerco una ragione per perdonare ma non ci riesco"

Tutto è nato quando sabato si era diffusa una storia da un profilo Instagram che sembrava appartenere alla ragazza: nel post la presunta Benedetta annunciava la rottura della coppia, citando un non meglio precisato "video che circola su TikTok" e spiegando di averlo "guardato innumerevoli volte, cercando una ragione per perdonare e dimenticare", senza riuscirci. La storia sembrava poi confermare l'imminente passaggio a Londra di Calafiori, augurandogli "tutto il meglio mentre si trasferisce all'Arsenal".

Riccardo Calafiori con Benedetta Boeme

"Molti di voi mi hanno chiesto cosa mi è successo ultimamente nella vita, quindi ho deciso di condividerlo finalmente con voi – iniziava così il primo post, scritto in inglese, che si diceva provenire da Benedetta – Riccardo e io non stiamo più insieme al momento. Non so se riusciremo a superare la cosa, ma ne dubito. Avevo bisogno di un po' di tempo per elaborare tutto quello che è successo negli ultimi 3-4 giorni. Ho ancora bisogno di tempo. Grazie a tutti coloro che mi hanno mostrato il video che circola su TikTok questa settimana. Lo apprezzo, era importante per me sapere la verità. L'ho guardato innumerevoli volte, cercando una ragione per perdonare e dimenticare, ma non ci sono riuscita".

La storia Instagram della ‘falsa' Benedetta

"Ne abbiamo parlato, ma non ho ancora trovato la risposta alle mie domande – continuava la storia – È stata una decisione difficile, che abbiamo preso in considerazione per giorni. Nessuno di noi due voleva questo, ma quel che è fatto è fatto e non posso fare a meno di voler scappare da tutto questo. Non tollererò alcun tipo di odio verso me o lui. Gli auguro tutto il meglio mentre si trasferisce all'Arsenal. Ha tutto il mio supporto. E se qualcuno dei miei follower pensa di non voler continuare a seguirmi ora che lui non c'è più, sentitevi liberi di smettere di seguirmi. Grazie per la comprensione".

Riccardo e Benedetta hanno smesso di seguirsi su Instagram

La smentita della fidanzata di Calafiori: "Qualcuno si spaccia per me e scrive cose non vere"

Parole accorate, ma provenienti da un profilo falso. E dunque, dopo che avevano avuto grande diffusione sia in Italia che Oltremanica, coi tabloid scatenati, la ‘vera' Benedetta Boeme ha pubblicato una storia – stavolta autentica – nella notte tra sabato e domenica, per denunciare cosa era successo e minacciare vie legali: "Mi trovo costretta a dover scrivere che non ho nessun profilo TikTok!!! (qua fa un po' di confusione sulla fonte del falso, che invece è Instagram, ndr). Qualcuno si sta spacciando per me e sta scrivendo cose non vere! Questo è il mio unico profilo social. Io non ho mai parlato di nulla e mai lo farò. Chiedo gentilmente a chiunque abbia aperto la pagina TikTok fingendo che sia io e scrivendo cose personali e delicate, che vengono poi riportate su articoli, di chiudere immediatamente il profilo, altrimenti mi muoverò per vie legali".

Lo sfogo della ‘vera' Benedetta e la minaccia di adire vie legali

Il profilo Instagram in questione, da cui era stato confezionato il post fake, non si trova più sul social network: il fatto che il testo del messaggio fosse scritto in inglese fa pensare che la matrice sia da cercare tra i tifosi dell'Arsenal o comunque Oltremanica. Quanto allo stato della relazione tra Benedetta e Riccardo, nonostante il primo post sia stato smentito, tutte le foto che ritraevano la coppia assieme sono state rimosse dal profilo Instagram della ragazza e i due non si seguono più a vicenda sul social in questione.