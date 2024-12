video suggerito

La festa per i 125 anni del Milan a San Siro rovinata da uno striscione: "Simbolo che non esiste più" Poco prima di Milan-Henoa a san Siro si sono celebrati i 125 anni del club rossonero. Una atmosfera di festa che ha visto giochi di luci, musiche e una serie infinita di trofei e campioni. Clima rovinato però da una nota stonata, apparsa in Curva Sud.

A cura di Alessio Pediglieri

Prima di Milan-Genoa posticipo serale della 16a giornata di campionato, San Siro si è vestito a festa per i 125 anni del club rossonero. Giochi di luce, musiche e sfilata di tantissimi campioni e trofei in un clima di tripudio in cui però non è mancata anche qualche nota stonata. Così, in Curva Sud è apparso anche uno striscione polemico nella serata che doveva celebrare solamente ricordi stupendi: "Rendiamo onore ai nostri campioni, simboli di un Milan che non esiste più".

Una frase che non è passata inosservata in una Curva che da tempo non espone più alcuno striscione e che ha fatto capolino proprio in mezzo alla festa rossonera che stava celebrando i 125 anni dalla nascita del club. Un sintomatico messaggio da parte della tifoseria più calda mostrato a contrasto con una serata che doveva essere semplicemente di festa e che in parte rovina l'atmosfera e riporta l'attenzione sulla disarmante situazione attuale, fatta di risultati insufficienti, problematiche della tifoseria con la giustizia e attriti fortissimi tra squadra, allenatore e società. "Rendiamo onore ai nostri campioni, simboli di un Milan che non esiste più" è stato così un segnale fortissimo, in attesa di capire anche come finirà la partita contro il Genoa.

I festeggiamenti sono cominciati poco prima del fischio di inizio del match, con la speciale cerimonia di premiazione delle Legends rossonere entrate a far parte della Hall of Fame. Tutti eletti dai tifosi rossoneri con una votazione dedicata, Marco van Basten, Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko si sono uniti al Vice Presidente Onorario, Franco Baresi, nella sezione dedicata ai calciatori che hanno contribuito in maniera più significativa alla storia rossonera. Le coreografie ed i giochi di luce con la colonna sonora dei Meduza hanno poi fatto seguito al video celebrativo creato dal club sui 125 anni di storia con la Curva Sud che ha esposto lo striscione: "16 dicembre 1899, da 125 anni il nostro grande amore".

La contestazione: striscione in Curva e fischi a Ibrahimovic

Il clima, però, non è stato del tutto dei migliori con la Curva Sud che ha prima esposto lo striscione polemico nei confronti della società attuale: "Rendiamo onore ai nostri campioni. Simboli di un Milan che non esiste più". Poi ha fischiato Zlatan Ibrahimovic quando é stato inquadrato sul maxischermo di San Siro, a rappresentanza di una dirigenza che non è mai fino in fondo piaciuta ai tifosi e che mai come in questo momento è nell'occhio del ciclone per i risultati del campo.