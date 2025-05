video suggerito

La festa a sorpresa per gli 80 anni di Massimo Moratti: raduna più di 100 ex giocatori dell'Inter I figli di Moratti gli hanno organizzato una festa a sorpresa con tanti giocatori che hanno segnato la storia della sua Inter: soltanto due hanno declinato l'invito.

A cura di Ada Cotugno

Massimo Moratti compie 80 anni e per celebrarlo alcuni dei giocatori più iconici della sua gestione si sono presentati tutti insieme alla festa a sorpresa organizzata dai suoi figli: è stato come ripercorrere tutta la storia dell'Inter attraverso i personaggi più amati e che hanno mantenuto con lui un legame d'amicizia. E così i social si sono riempiti di immagini di ex nerazzurri "in borghese", tutti riuniti alla tenuta di Imbersago, comune in provincia di Lecco.

Nel pomeriggio l'ex presidente dell'Inter ha tagliato la torta accompagnato dalla sua famiglia e da tutti i giocatori. Erano più di 100 gli invitati, a cominciare dall'attuale presidente Beppe Marotta fino a giocatori come Bobo Vieri, Zanetti, Cambiaso, Materazzi, Recoba e anche Ronaldo che è arrivato in Italia in forma smagliante.

La festa di Moratti: due ex giocatori hanno declinato l'invito

È stato come un tuffo nei ricordi per i tifosi che hanno sfogliato le immagini sui profili social degli ex calciatori. Non mancava nessuno, da Pirlo a Guarin fino ad arrivare ai super portieri Julio Cesar e Toldo che hanno posato insieme per una foto. In mezzo ovviamente c'era Moratti, sorpreso per questa festa organizzata a sua insaputa e visibilmente commosso al taglio della torta che è avvenuto nel pomeriggio, nell'abbraccio collettivo di tutti i suoi ragazzi.

Hanno risposto presente all'invito arrivando da ogni parte del mondo, perfino in Panda come Vieri e Recoba, ma soltanto due hanno declinato: alla festa erano stati invitati anche Coincecao e Ibrahimovic, ma hanno preferito non presentarsi all'evento. Prevedibile, vista la recente sconfitta in Coppa Italia del Milan e i ruoli che ricoprono oggi all'interno della società rossonera.