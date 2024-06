La famiglia di Batshuayi minacciata di morte dai tifosi del Fenerbahce: insulti anche alla figlia

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Il profilo della moglie di Michy Batshuayi è stato invaso da messaggi d'odio dei tifosi del Fenerbahce che hanno addirittura augurato la morte alla figlia di appena tre anni. Tutto perché l'attaccante avrebbe deciso di trasferirsi al Galatasaray: la rivalità tra le due squadre questa volta è sfociata in modo becero, toccando la famiglia del giocatore che è stata travolta da insulti razzisti e minacce di morte arrivate via social.

Gesti vergognosi che Amely Maria, la compagna del calciatore belga, ha subito denunciato attraverso il suo profilo Instagram. Quello che le hanno scritto non si può commentare: anche la loro figlia è stata travolta dalla ferocia dei messaggi per il presunto trasferimento nella squadra di Mauro Icardi e compagni.

Minacce di morte a Batshuayi

Tutto è cominciato quando in Turchia si sono diffuse le prime notizie del trasferimento di Batshuayi dal Fenerbahce al Galatasaray. Le due squadre sono le storiche rivali del campionato turco e non sono mancati episodi di violenza tra le tifoserie a ogni incontro, ma questa volta l'odio si è riversato direttamente sulla famiglia del giocatore. Il profilo Instagram della sua compagna è stato intasato da messaggi razzisti e minacce di morte che hanno coinvolto non solo il belga, ma anche la sua bambina di appena tre anni.

I tifosi del Fenerbahce hanno oltrepassato ogni limite augurando le cose peggiori alla figlia della coppia che appare spesso sul profilo social della madre con indosso la maglietta del club, pronta a sostenere il padre in campo. La donna ha chiuso la possibilità di commentare le sue fotografie e ha denunciato tutto attraverso le storie, postando gli screenshot di alcuni messaggi che le sono arrivate negli ultimi giorni.

Il trasferimento al Galatasaray

Intanto non è stato ancora concluso il passaggio di Batshuayi al Galatasaray: il giocatore era rimasto senza contratto al termine di questa stagione e aveva deciso di restare nel campionato turco, cambiando squadra. Questa ha rappresentato un vero e proprio affronto per i tifosi del Fenerbahce che mai si sarebbero aspettati un gesto simile da un loro giocatore: la scelta ha scatenato l'ondata d'odio che ha colpito tutta la sua famiglia, vittima di vergognose minacce che lasciano senza parole.