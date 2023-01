La disavventura di Bellingham in aeroporto, non ha il passaporto: deve intervenire sua madre Jude Bellingham ha vissuto una bizzarra disavventura in aeroporto prima della partenza del Borussia Dortmund per Marbella. Ha dimenticato il passaporto ed è stato costretto ad affidarsi a sua madre.

A cura di Fabrizio Rinelli

"Chi tene a mamma è ricco e nun o sape". È una parte del testo contenuto in una celebre poesia napoletana di Salvatore Di Giacomo che esalta proprio l'importanza della mamma. Ed è proprio il caso di dirlo in questo caso dato che Jude Bellingham, attaccante inglese in forza al Borussia Dortmund, è stato salvato proprio da sua madre. Il giocatore, che attualmente è conteso dal Real Madrid disposto a spendere qualcosa come 90 milioni di euro pur di prenderlo, era pronto a partire in ritiro con i tedeschi in direzione Marbella.

La felicità di Bellingham dopo aver recuperato il passaporto.

Una sorta di break per sfruttare il clima più caldo rispetto a quello che c'è attualmente in Germania dove la Bundesliga ricomincerà solo il prossimo 20 gennaio. Sky Sports Football ripercorre le tappe di avvicinamento alla partenza della squadra tedesca ma a un certo punto qualcosa va storto. All'imbarco ci sono tutti i giocatori gialloneri pronti a prendere posto sull'aereo, ma non Bellingham. Il giocatore è rimasto ancora fermo al gate poiché aveva dimenticato il passaporto a casa. È dovuta intervenire tempestivamente sua madre per salvare lui e il Borussia.

Bellingham è in preda al panico insieme ad altri membri dello staff: senza il passaporto non può prendere parte al ritiro. E così gli viene in mente di telefonare a sua madre. La signora Denise interviene prontamente e come un fulmine si fionda all'aeroporto con la sua auto. Bellingham la attende all'esterno della struttura e quando la vede arrivare si risolleva e sorride insieme alla stessa mamma Denise che ha un po' stemperato col suo sorriso quel clima di tensione che si era appena creato: c'era un aereo fermo che attendeva solo lui. Sicuramente al Borussia Dortmund non avrà fatto piacere questa mancanza di concentrazione da parte del giovane attaccante inglese, forse anche un po' troppo distratto dalle voci di mercato che in questi giorni lo stanno vedendo al centro di trattative importanti.

Un’immagine di Bellingham con mamma Denise (photo DailyMail)

Fortuna per lui che mamma Denise è riuscita a salvare il salvabile confermandosi una figura preziosissima nella sua vita. In una recente intervista infatti fu proprio Bellingham a sottolineare il ruolo fondamentale di sua madre nel corso della sua carriera: “Il ruolo che sta interpretando mia madre è enorme – disse – Penso che in questo momento sia probabilmente il ruolo più importante di chiunque, probabilmente anche più dei miei allenatori e manager, a dire il vero". Sia Bellingham che sua madre Denise vivono ancora insieme in un appartamento in Germania e lei gestisce anche gli affari finanziari di suo figlio per permettergli di concentrarsi solo sul calcio.