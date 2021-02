L'esito del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Napoli e Granada, potrebbe decidere la data del recupero di Juve-Napoli da giocare all'Allianz Stadium di Torino. Il match non giocato lo scorso 4 ottobre per via dei contagi al Covid-19 nella rosa del Napoli che videro l'Asl locale costretta ad intervenire per bloccare la partenza di Insigne e compagni verso Torino.

Da quel momento in poi, dopo l'iniziale 0-3 a tavolino in favore della Juventus con il punto di penalizzazione al Napoli, successivamente revocati, non si è più trovata una data certa per poter incastrare la partita. L'inizio di Champions ed Europa League, tra fase a gironi, sedicesimi e ottavi di finale, ha infatti complicato tantissimo le cose. Ora però una possibilità potrebbe essere proprio quella rappresentata dall'esito della sfida che si giocherà domani alle 18:55 al ‘Maradona'. In caso di mancato approdo agli ottavi dei partenopei, la Lega potrebbe decidere di far giocare il recupero contro la Juventus nell'unica data disponibile capace di agevolare entrambe le squadre in un calendario fitto di impegni.

Quando si recupera Juventus-Napoli

Juventus-Napoli, valida per la 3a giornata di Serie A, si potrebbe recuperare il prossimo mercoledì 17 marzo. Questo se gli azzurri venissero eliminati dai sedicesimi di Europa League. In caso di mancato approdo contro il Granada nel match di ritorno, la Lega potrebbe infatti optare per quel giorno. Tutto si incastrerebbe alla perfezione dato che la Juventus gioca la settimana prima in Champions e il Napoli a quel punto sarebbe fuori dall'Europa League e quindi non disputerà gli ottavi di finale. Visto quanto sarà difficile trovare una data disponibile successivamente, la Lega non si farà sfuggire questa occasione per poter finalmente chiudere questo capitolo che ha caratterizzato praticamente tutta la stagione.