La curva del Verona chiusa per razzismo: la decisione del giudice sportivo sui cori a Makoumbou Il giudice sportivo ha chiuso la Curva Sud Inferiore del Verona per le prossime due partite casalinghe dopo i cori razzisti lanciati nei confronti del centrocampista del Cagliari Antoine Makoumbou nell’ultimo turno di campionato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

La mano ferma contro i cori razzisti nei confronti di Antoine Makoumbou invocata da Claudio Ranieri dopo Verona-Cagliari ("Bisogna che chi comanda faccia qualcosa. Ancora a prendersela con il colore della pelle" aveva infatti detto l'allenatore dei sardi) è arrivata. Il giudice sportivo ha infatti emesso il suo provvedimento disciplinare chiudendo la recidiva Curva Sud Inferiore della formazione scaligera per due giornate con il settore del Bentegodi che resterà dunque chiuso per le prossime partite casalinghe contro la Salernitana (il 30 dicembre) e l'Empoli (il 13 gennaio).

Dopo essere stato espulso ad inizio ripresa Antoine Makoumbou ha lasciato il terreno di gioco subissato da ululati e cori razzisti provenienti dal settore più caldo della tifoseria veronese. Un grave episodio che ha indotto il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, a prendere seri provvedimenti per la discriminazione razziale perpetrata nei confronti del centrocampista del Cagliari.

"Considerato che, al 7° del secondo tempo, sono stati intonati cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della Società Cagliari, considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale, posizionati in varie parti dell’impianto, riportavano, nella loro relazione, che tali cori venivano intonati da circa 1.000 dei 1.900 sostenitori della Società Hellas Verona occupanti il settore denominato ‘Curva Sud Inferiore', considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi; delibera di sanzionare la Società Hellas Verona con l’obbligo di disputare due gare con il settore denominato ‘Curva Sud Inferiore' privo di spettatori, e di revocare la sospensione della pena comminata con C.U. n. 246 del 13 giugno 2023 così come previsto dall’art. 28 comma 7 CGS" recita infatti il comunicato che annuncia il provvedimento del giudice sportivo nei confronti della Curva Sud Inferiore del Verona.