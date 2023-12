Il Verona vince lo scontro salvezza col Cagliari: Ngonge e Djuric la decidono nella ripresa Il Verona vince un match pesantissimo per la salvezza battendo 2-0 il Cagliari al Bentegodi. La partita si decide nella ripresa grazie ai gol di Ngonge e Djuric. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Verona vince un match pesantissimo per la salvezza battendo 2-0 il Cagliari al Bentegodi. La partita si decide nella ripresa grazie ai gol di Ngonge e Djuric. Decisiva in negativo per i sardi l'espulsione di Makoumbou per somma di ammonizioni. Nel primo tempo la squadra di Ranieri aveva anche centrato un palo con Prati.

Nandez a contrasto a centrocampo.

Prati colpisce il palo a fine primo tempo

Il Cagliari ha sfiorato più volte il gol nel corso del primo tempo di Verona. La squadra di Ranieri si è resa subito pericolosa con Nandez che lanciato da Pavoletti calcia verso la porta dell'Hellas ma la palla è larga. L'occasione più ghiotta per i sardi è con Prati che da 25 metri colpisce il palo con un tiro leggermente deviato da Montipò. Il portiere degli scaligeri è protagonista poco dopo su Nandez che aveva ancora una volta tentato di mettere in difficoltà i padroni di casa.

Nel finale di tempo Dossena con il braccio tenta la furbata di mettere la palla in porta ma finisce fuori. Il Verona si fa vedere solo con Suslov che sfiora la rete ma Scuffet salva in tuffo. Ranieri aveva anche esultato per un gol del Cagliari annullato però per un fuorigioco di Goldaniga. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 0-0.

La conclusione vincente di Ngonge per il gol dell'1-0.

Nel secondo tempo Ngonge e Djuric segnano i gol vittoria

La ripresa si apre con il Cagliari che incredibilmente resta in 10 per l'espulsione di Makoumbou per doppia ammonizione. Un colpo terribile per i sardi dato che proprio a seguito del calcio di punizione assegnato per fallo del giocatore cagliaritano è arrivato il vantaggio dell'Hellas. Ngonge lavora palla sulla destra, penetra in area e tira con il mancino sul secondo palo.

Sulla traiettoria c'è anche Djuric (in posizione regolare) che aiuta a beffare l'intervento di Scuffet. È l'1-0 per i padroni di casa. Ranieri prova un po' a mischiare le carte nel tentativo di recuperare il risultato ma Baroni fa scudo in difesa e consente poco agli ospiti che alla fine escono dal Bentegodi sconfitti subendo un ko pesante in chiave salvezza. Nel finale Djuric firma anche il gol del raddoppio che chiude definitivamente la partita e regala all'Hellas tre punti importantissimi.