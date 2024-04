La curiosa esultanza di Balotelli: segna, si siede per terra e fissa i tifosi avversari

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Mario Balotelli continua a segnare. Il settimo centro del suo campionato è stato forse il più semplice e forse per questo non lo ha voluto celebrare in modo canonico. Il bomber infatti dopo aver insaccato il gol del momentaneo pareggio con il Fenerbahce si è seduto per terra e si è rivolto verso la curva. Un modo curioso e certamente anomalo per celebrare un gol.

Il testa a testa tra Galatasaray e Fenerbahce è splendido. Le due squadre di Istanbul quest'anno sono un rullo compressore e a sette giornate dal termine hanno entrambe la possibilità di superare i 100 punti. Giocare contro il Fenerbahce, va da sé, era assai complicato per l'Adana Demirspor di Balotelli che è stato battuto per 4-2, hanno segnato per i gialloblu anche Tadic e Dzeko, capocannoniere del campionato di un soffio davanti a Icardi.

A segno comunque anche Balotelli (altro ex dell'Inter) che al 25′ ha fissato il match sul punteggio di 1-1 sfruttando un errore colossale della squadra avversaria. La ripartenza dal basso esce malissimo. Irfan Can sbaglia e finisce per passare il pallone a Balotelli che non si fa pregare. L'attaccante trentatreenne fa il suo e realizza il settimo gol del suo campionato. Bisogna festeggiare e per farlo SuperMario si siede per terra, sul campo di gioco, fermo, immobile, come una statua, rivolto con lo sguardo verso gli spalti. Un'esultanza senz'altro curiosa anche per chi ha celebrato decine di gol in diversi modi.

Sette gol in campionato non sono tantissimi per un attaccante, ma i numeri bisogna saperli leggere. Un grave problema al ginocchio lo aveva costretto a un lungo stop e a un intervento, il rientro è stato molto buono. Sette gol in undici partite giocate rappresentano un buonissimo bottino, ma è la la media realizzativa a essere di livello. Perché l'attaccante ha giocato appena 545 minuti e ciò significa che ha realizzato un gol ogni 78 minuti.