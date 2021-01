L'ex centrocampista della Roma e capitano dei giallorossi, Daniele De Rossi, potrebbe vivere una prima esperienza da allenatore con la Cremonese. Il campione del mondo con l'Italia nel 2006, avrebbe così la possibilità di iniziare la sua prima avventura su una panchina importante. I grigiorossi sono infatti un club storico italiano e in questo momento sono in crisi di risultati in Serie B. Squadra allestita al meglio in estate, con giocatori che vantano anche diverse presenze in Serie A ma che non riescono ad ingranare nel campionato cadetto.

L'ennesima sconfitta contro il Chievo, potrebbe portare la società ad intervenire per l'esonero di Bisoli e il nome del suo successore sarebbe quello di Andreazzoli. Proprio quest'ultimo, porterebbe con sé Daniele De Rossi come vice allenatore. Al momento ‘DDR' è impegnato con i corsi a Coverciano per prendere il patentino Uefa A, ma potrebbe avere un’opportunità importante per fare esperienza prima del previsto. Nella scorsa estate si era parlato tanto di lui anche come una clamorosa ipotesi per la panchina della Fiorentina, ma poi non se ne fece più nulla.

De Rossi come vice allenatore della Cremonese al fianco di Andreazzoli

Secondo il ‘Corriere dello Sport' la Cremonese avrebbe già avuto dei contatti con Andreazzoli che di conseguenza avrebbe avvertito De Rossi di questa possibilità. "Stiamo parlando del nulla – ha detto De Rossi tempo fa a Sky Sport circa il suo futuro da allenatore – prima devo prendere il patentino e poi vedere chi mi vuole". Oggi invece ecco arrivare la grande possibilità per l'ex bandiera giallorossa pronto a rimettersi in gioco, sul rettangolo verde, ma in un'altra veste.