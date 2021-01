Entusiasmo, rinnovata consapevolezza nei propri mezzi, ma anche umiltà e concentrazione. Antonio Conte alla vigilia di Udinese-Inter è tornato sulla bella vittoria contro la Juventus, che ha confermato le ambizioni di titolo della sua squadra. Bisognerà continuare su questa strada, per il mister che sa bene che la strada per lo Scudetto è ancora molto lunga. A tal proposito a suo dire, sono sette le squadre in gioco per il successo finale.

Antonio Conte, la conferenza stampa pre Udinese-Inter

Antonio Conte in avvio di conferenza stampa ha evidenziato le difficoltà della trasferta di Udine, che arriva dopo l'ottima performance contro la Juventus: "Quando batti squadre forti come la Juventus, devi fare sicuramente un'ottima partita e sbagliare pochissimo. E noi siamo stati bravi, abbiamo sfruttato i loro punti deboli. Non abbiamo commesso errori e abbiamo vinto. Siamo sulla strada giusta e abbiamo entusiasmo per andare ancora più forte. Attenzione ora all'Udinese: mai affrontare una squadra di Serie A con superficialità, loro sono fisici, strutturati e con giocatori di qualità".

La corsa Scudetto vista da Conte

Contro la Juventus, è arrivata per l'Inter la consacrazione a big che può ambire allo Scudetto? Conte ha fatto il punto sulle ambizioni nerazzurre e sulla lotta per il titolo: "Per l'Inter è sempre importante confermarsi: chi gioca e allena qui, per storia e tradizione, deve cercare di ottenere sempre il massimo. Puntare al top anche per la storia del club. Lo Scudetto? Per me ci sono 7 squadre che possono giocare per sScudetto e posti Champions. E penso che il girone di andata abbia confermato questo".

Nessun ricorso al turnover dunque per Conte contro l'Udinese in vista del derby di Coppa Italia, la priorità dei nerazzurri è il campionato: "Il campionato dà 2 possibilità, Scudetto e posto Champions ed è prioritario su tutto". Il mister si aspetta risposte importanti dai suoi per un percorso di crescita che sta proseguendo nel migliore dei modi: "Dobbiamo pensare a vincere in maniera duratura per portare a casa qualcosa a fine stagione. Questo passa dal migliorare i giocatori, anche se qualcuno lo fa lentamente e ci mette di più. Passi avanti ci sono stati, anche se le battute d'arresto servono, anche se chi sta in alto ha pochi margini di errore. Mai accontentarsi. In un anno e mezzo siamo migliorati sul campo e come mentalità".

Conte e la vittoria dell'Inter sulla Juventus

In chiusura un ritorno sulla partita vinta contro la Juventus. Conte stuzzicato sul fatto che i bianconeri fossero rimaneggiati dalle assenze, ha sottolineato la bontà della prova dell'Inter: "Abbiamo vinto con merito. Non c'interessa se ci esaltano, o sottolineano i demeriti degli avversari. Abbiamo giocato un'ottima partita e se non lo avessimo fatto difficilmente avremmo vinto contro una formazione abituata a sentire il sangue. I giocatori sanno che a loro non mentirò mai. Non vendo fumo, loro sanno cosa penso realmente e cosa voglio. E cosa stiamo cercando di fare insieme. Un discorso motivazione come ai tempi della Juve? Non mi piacciono i paragoni, c'è solo modo per convincere calciatori. Con il lavoro e i risultati".