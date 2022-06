La classifica del girone dell’Italia in Nations League: con l’Inghilterra un’occasione d’oro Stasera l’Italia di Mancini affronta in trasferta l’Inghilterra di Southgate nella terza giornata della fase a gironi di Nations League: vincere permetterebbe agli azzurri di consolidare il primo posto nella classifica del girone e lanciarsi verso la qualificazione alle Final Four. Ecco i possibili scenari.

A cura di Enrico Scoccimarro

Siamo solo alle porte della terza giornata della fase a gironi di Uefa Nations League, ma cominciano già a profilarsi prospettive interessanti in vista del futuro nella competizione: la Nazionale guidata da Roberto Mancini mercoledì ha battuto 2-1 l'Ungheria balzando al comando della mini classifica del gruppo 3 della Lega A con quattro punti. L'Italia è per il momento solitaria in testa anche grazie al risultato arrivato parallelamente dal campo dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove la Germania è stata fermata sull'1-1 dall'Inghilterra. Per via di questi risultati e delle combinazioni possibili, ora gli azzurri hanno un'occasione d'oro nella sfida di questa sera, in cui affronteranno l'Inghilterra per la prima volta dopo il trionfo in finale degli Europei l'anno scorso. L'attuale classifica del girone vede gli Azzurri primi con 4 punti seguiti dall'Ungheria a 3 punti, Germania a 2 punti e infine l'Inghilterra, ultima con 1 solo punto.

Con una vittoria nella trasferta di stasera, infatti, il nuovo gruppo che il Ct sta formando si metterebbe molto bene in previsione delle altre tre prossime partite: prima si affronterà la Germania già il 14 di questo mese, poi i rimanenti due impegni con Inghilterra e Ungheria a settembre. Ma se gli azzurri oggi portassero a casa altri tre punti salirebbero già a sette, con la Germania costretta a battere l'Ungheria per rimanere in scia e superare gli stessi magiari. In quel caso però gli uomini di Mancini avrebbero comunque due punti di distacco e si presenterebbero in terra tedesca con la possibilità del pareggio come risultato assolutamente positivo. Bisogna poi ricordare che questo scenario è stato reso possibile dalla vittoria inaspettata proprio degli ungheresi contro l'Inghilterra, che ha per il momento escluso gli uomini di Southgate da una possibile corsa a tre.

Sempre con una vittoria e un pareggio, inoltre, a settembre la Nazionale attenderebbe gli stessi inglesi per il ritorno con un vantaggio notevole e, paradossalmente, anche nell'ipotesi peggiore con la sconfitta e la vittoria della Germania sull'altro campo, scivolerebbero al secondo posto ma avrebbero comunque la possibilità di risalire battendo l'Ungheria all'ultima giornata, sperando in un mancato successo dei tedeschi in terra inglese. In questo modo la squadra di Mancini si andrebbe a giocare le Final Four con le vincitrici degli altri tre gruppo della lega A.

La delusione inglese dopo il ko ai rigori con l’Italia

Chiaramente se a tutte queste combinazioni aggiungiamo la variabile ungherese, con la vittoria di oggi il cammino dell'Italia sarebbe ancor più facilitato. Si tratta quindi di un'occasione da non perdere che aggiunge ulteriore significato a questa sfida, che per gli inglesi ha già un mezzo sapore di rivincita dopo quei rigori fatali dell'anno scorso. Staremo a vedere se, anche a distanza di un anno e dopo la traumatica eliminazione prematura dai mondiali, l'Italia sarà ancora in grado di far mangiare agli inglesi un altro po' di pasta asciutta.