A calciomercato ormai chiuso, e con la Serie A nella sua fase embrionale è tempo di fare i conti in casca ai club del massimo campionato. A tal proposito quali sono i calciatori meno pagati? Quali i protagonisti del torneo che hanno l'ingaggio inferiore? In vetta alla classifica dei giocatori con lo stipendio più basso troviamo Martin Palumbo dell'Udinese. Presente in questa speciale classifica anche Gianluca Frabotta che ha trovato anche spazio da titolare nella Juventus di Andrea Pirlo.

Qual è il calciatore dall'ingaggio più basso in Serie A, Palumbo il meno pagato

Martin Palumbo è ufficialmente il calciatore meno pagato della Serie A. Il centrocampista di nazionalità norvegese (mamma nordica e papà napoletano) ha uno stipendio di 40mila euro all'anno. Il talentuoso classe 2002 dell'Udinese, ha margini di crescita (anche a livello economico) importanti. A sorpresa è stato schierato titolare dal mister dei friulani Gotti in occasione del match contro lo Spezia. Palumbo guadagna 10mila euro in meno all'anno del difensore classe 2001 del Benevento Pastina, e 30mila euro in meno del terzo giocatore con l'ingaggio più basso del campionato Crespi, portiere del Crotone.

I giocatori meno pagati delle big della Serie A, c'è anche Frabotta

E per quanto riguarda le big? Il calciatore meno pagato tra le squadre d'altissima classifica è il talentuoso Calafiori della Roma, che incassa 400mila euro all'anno. A seguire ecco il neoacquisto del Milan Brahim Diaz che percepisce uno stipendio di 500mila euro all'anno, con il secondo portiere dell'Inter Padelli e il laziale Akpa Akpro. Stipendio da 800mila euro, per l'esterno del Napoli Malcuit invece, 100mila euro di un giocatore di Gianluca Frabotta. Il "nuovo" terzino della Juventus, lanciato a sorpresa in avvio di stagione da Andrea Pirlo, ha uno stipendio da "solo" un milione di euro a stagione.

La classifica dei calciatori meno pagati della Serie A di ogni squadra