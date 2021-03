Nonostante sia infortunato, come curiosamente (spesso) gli accade tra febbraio e marzo, Neymar detiene un record nella stagione 2020-2021. Il brasiliano è il calciatore che ha la miglior media di dribbling realizzati per partita, non è il più bravo solo della Ligue 1. Ma O'Ney è il migliore anche considerando i cinque principali campionati europei. Alle sue spalle in questa classifica ci sono Leo Messi e Adama Traoré. Nella top five c'è anche un calciatore che milita in Serie A e cioè Adam Ounas del Crotone, che ha una media di 3,7 dribbling riusciti a partita.

Neymar re dei dribbling in Europa

Che Neymar abbia la miglior media dribbling per partita onestamente non sorprende, non sorprende nemmeno che sia al vertice considerando anche Bundesliga, Liga, Premier League e Serie A. Il brasiliano ha un talento smisurato, una tecnica sopraffina e si diverte a dribblare gli avversari. La sua media è di 5,2 dribbling per match ed è migliore rispetto a quella di Messi, che è secondo, ha un talento infinito ed ha una media di 4,3. Sul podio c'è anche Traoré, questa è una sorpresa considerando l'enorme mole di questo ragazzo che milita nel Wolverhampton. Quinto posto per Adam Ounas che nel mercato di gennaio è passato dal Cagliari al Crotone, che con i calabresi ha avuto un eccellente impatto e che nello specifico realizza 3,7 dribbling per ogni partita.

La stagione di Ounas tra Cagliari e Crotone

L'algerino in stagione ha disputato fin qui 13 partite, sette con la maglia del Cagliari. Con i sardi aveva iniziato bene la stagione, poi ha contratto il Covid e quando è tornato ha subito un infortunio muscolare. A fine gennaio è passato al Crotone, con cui ha disputato sei partite e realizzato due gol (e un assist).