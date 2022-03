La bolletta più fortunata di sempre, vince mezzo milione con due euro: “Mai visto niente del genere” In Inghilterra uno scommettitore ha indovinato una multipla mostruosa, con risultati presi al 95′ e il colpo di fortuna pazzesco dell’ultimo incontro che gli mancava per chiudere la bolletta: al 90′ il mondo gli è caduto addosso, ma era solo il preludio alla vincita più incredibile di tutti i tempi…

A cura di Paolo Fiorenza

Dani Olmo esulta per la Spagna e per lo scommettitore diventato ricco grazie al suo gol

Nel dopo partita di Italia-Macedonia del Nord ha fatto notizia, oltre alla disfatta azzurra che ci condanna a guardare in televisione i prossimi Mondiali, la clamorosa vincita fatta da uno scommettitore che ha puntato ben 1500 euro sul risultato esatto di 0-1 in favore dei nostri avversari. Grazie al gol di Trajkovski al 92′, la giocata – effettuata a La Spezia – ha portato nelle tasche di chi l'ha effettuata un bel malloppo di 110mila euro. Una prodezza che tuttavia quasi sparisce di fronte a quello che è stato capace di fare uno scommettitore inglese in occasione dell'ultimo weekend.

Perché una cosa è puntare come fossero bruscolini 1500 sacchi, altra cosa è gettare sul tavolo un cippino da due sterline (2 euro e 38 centesimi, al cambio attuale) e passare a ritirare il giorno dopo addirittura 505.984 sterline, pari a 602mila euro. Una vincita mostruosa, fuori da ogni immaginazione in rapporto alla cifra giocata, frutto di una bolletta altrettanto mostruosa: una multipla di 18 partite, ovviamente indovinate tutte, con quota totale pari a 252.992 volte la posta.

Per chiudere una giocata di questo tipo, ovviamente la componente fortuna è decisiva a dire poco. Basta scorrere le partite e i relativi risultati per capire che tipo di incastro diabolico abbia reso straricco lo scommettitore britannico: ha preso un risultato grazie ad un gol al 90′ (Dani Olmo in Spagna-Albania 2-1, dopo che gli uomini di Edy Reja avevano clamorosamente pareggiato all'85'), altri due addirittura grazie a due reti al 95′ (Colchester-Tranmere 1-0 e Oldham-Mansfield 1-2). Ma la madre di tutti i colpi di fortuna l'ha avuta in chiusura di bolletta: gli mancava solo la vittoria della Mauritania sul Mozambico, era il 18simo match in ordine temporale, dopo che tutte le partite precedenti sabato scorso erano state prese.

Tutto sembrava filare liscio, con i padroni di casa in vantaggio al 18′ del primo tempo, ma al 90′ – in una amichevole assolutamente inutile – gli sfavoritissimi mozambicani hanno pareggiato, gettando lo scommettitore nella disperazione. Ma lo stellone del giocatore di bollette era lì, a vegliare su di lui, ed il gol al 92′ di Lamine Ba ha fatto diventare reale quello che sembrava soltanto un sogno: mezzo milione di sterline con due soli pounds. La strabiliante vincita è stata resa nota da Ladbrokes, storico bookmaker britannico: "Semplicemente, non abbiamo mai visto niente del genere. Il nostro coraggioso scommettitore non deve più avere un'unghia dopo il dramma di sabato. Trasformare due sterline in mezzo milione, potrebbe essere la migliore multipla vincente di tutti i tempi!". Forse possiamo anche togliere il condizionale…