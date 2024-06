video suggerito

La Bolivia si presenta alla Copa America senza la sua stellina: il padre non ha firmato i documenti La Bolivia non potrà contare sulla sua stellina Moisés Paniagua per la Copa América 2024. Il motivo? Il padre non ha firmato i documenti necessari per il visto d’ingresso negli Stati Uniti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La Bolivia si appresta ad affrontare la Copa América 2024 ma non potrà contare sulla sua stellina Moisés Paniagua. Il giovane calciatore della Verde non ha potuto prendere parte alla spedizione a stelle e strisce a causa di un problema burocratico. Cos'è successo? Il padre non ha firmato in tempo i documenti e così non potrà partecipare al torneo.

Il commissario tecnico Antonio Carlos Zago non potrà contare su Paniagua, 16enne attaccante che milita nell'Always Ready della Primera Division boliviana, perché non è riuscito a presentare in tempo i suoi documenti per il viaggio negli Stati Uniti.

La Bolivia alla Copa America senza la stellina Paniagua: il motivo

La Federcalcio boliviana (FBF) ha spiegato la situazione attraverso un comunicato ufficiale: "La Federcalcio boliviana chiarisce che il giocatore Moisés Paniagua non farà parte della delegazione che disputerà le amichevoli internazionali e la Copa América perché, essendo minorenne ed assente dal Paese uno dei genitori, non ha potuto espletare le pratiche necessarie per il visto d'ingresso negli Stati Uniti d'America. La FBF e lo staff tecnico si rammaricano di non avere questo giovane talento nazionale in questo importante torneo continentale".

Una situazione abbastanza incredibile. Essendo minorenne, Paniagua aveva bisogno di un permesso speciale per entrare negli Stati Uniti e l'unica persona che può dargli l'autorizzazione era suo padre, ma non si trova in Bolivia e, quindi, non è riuscito a farlo.

Moisés Paniagua ha 16 anni ed è considerato una "grande rivelazione" del calcio boliviano: ha disputato 56 partite con 7 gol e 2 assist con il Club Always Ready, una società calcistica boliviana di El Alto. Questo classe 2007 ha fatto il settore giovanile nel club che ha vinto 3 campionati boliviani e dal 2022 fa parte della prima squadra.

Copa America 2024, il girone e le partite della Bolivia

La Bolivia fa parte del Gruppo C della Copa America 2024 con Stati Uniti, Uruguay e Panama. La selezione guidata dell'ex calciatore della Roma Zago, debutterà contro i padroni di casa degli Stati Uniti domenica 23 giugno al AT&T Stadium di Arlington, in Texas, e giovedì 27 alle sfiderà l'Uruguay al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. L'ultima partita del girone sarà lunedì 1° luglio contro Panama all'Exploria Stadium di Orlando, in Florida.