Kvaratskhelia smarrito al centro del campo dopo Napoli-Braga: il gesto di Osimhen e Di Lorenzo

A cura di Marco Beltrami

Il Napoli ha archiviato la pratica Braga qualificandosi per gli ottavi di Champions. Subito dopo il fischio finale, oltre al proverbiale terzo tempo, i giocatori azzurri hanno salutato il Maradona. C'è stato però qualcuno tra di loro che in controtendenza è sembrato sotto tono. Si è trattato di Khvicha Kvaratskhelia che ha ricevuto l'abbraccio e la consolazione di tutti i compagni del Napoli.

Ma cosa è successo al georgiano e perché è sembrato quasi affranto? Kvaratskhelia ha disputato la solita buona gara, offrendo il classico contributo di generosità e talento senza però riuscire a trovare la via del gol. Probabilmente l'attaccante stava ripensando ancora all'occasione non sfruttata nel finale di gara per piazzare il definitivo 3-0. Infatti già durante il match Kvara non ha nascosto la frustrazione e il nervosismo per essere rimasto all'asciutto: ha cercato in tutti i modi, senza fortuna, di trovare il gol.

Pesa molto sicuramente nella sua mente anche il clamoroso errore contro la Juventus che avrebbe potuto dare un'altra piega alla partita. Dopo la rete all'esordio di Mazzarri contro l'Atalanta Kvaratskhelia è rimasto a secco contro Inter, Juventus e appunto Braga, riprendendo un po' il trend negativo di inizio stagione che stride e non poco con quanto fatto dal punto di vista realizzativo l'anno scorso.

Insomma una situazione che non fa sorridere Khvicha Kvaratskhelia che dopo aver scambiato la maglia con un avversario è rimasto a centrocampo quasi smarrito nei suoi pensieri. Gli altri giocatori del Napoli hanno capito il momento e i motivi della sua tristezza, e non hanno perso tempo per consolarlo.

Abbracci, pacche sulle spalle, e parole sicuramente di stima per il ragazzo, in particolare da capitan Di Lorenzo (che lo ha poi anche difeso pubblicamente) e Osimhen. I due senatori del gruppo hanno provato a tirare su il morale del loro compagno intrattenendosi più degli altri con un piccolo discorso. Probabilmente hanno fatto leva sul fatto che il gol arriverà, anche perché le prestazioni del giocatore e soprattutto il suo impegno in campo non sono mai venuti meno.