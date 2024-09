Kvaratskhelia rimprovera Ngonge per il rischio che si è preso dopo il gol: “Non farlo mai più”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Il Napoli con Antonio Conte è risorto. In campionato i partenopei sono al secondo posto, e dopo il ko iniziale con il Verona hanno inanellato quattro risultati utili consecutivi.Il 5-0 rifilato al Palermo dà continuità e fa capire bene quanto il tecnico salentino stia lavorando con tutto il gruppo, perché quelli che hanno giocato meno hanno sfoderato una splendida prestazione. In particolare Ngonge, che dopo una serie di acquisti è stato messo un po' in disparte, sembrava dovesse partire a fine mercato, ma è rimasto, anche se dopo un piccolo spezzone nella prima giornata (il 18 agosto) non aveva visto più il campo. Con il Palermo doppietta per il belga, che dopo il secondo gol ha esultato in modo particolare e ha rischiato di farsi male. Kvaratskhelia, sui social, gli ha chiesto di non esultare più così.

La doppietta di Ngonge contro il Palermo

Cyril Ngonge è arrivato a Napoli lo scorso gennaio, non è stato molto fortunato, è finito sì a giocare con i campioni d'Italia, ma in un'annata disastrosa, chiusa al decimo posto. Sembrava che Conte potesse puntare su di lui, ma non è stato così, almeno per ora. Ngognge ha giocato 11 minuti appena contro il Verona nella prima giornata ed era sceso in campo per pochi minuti contro il Modena, contro il Palermo, dopo un mese abbondante di panchina, è tornato in campo ed ha realizzato una doppietta.

L'esultanza pericolosa di Ngonge, che scivola e cade

Il primo gol è suo, per gli almanacchi, ma è in coabitazione con Sirigu, autore di una papera notevole. Poco dopo è arrivato il raddoppio del belga che con un tiro fantastico ha segnato il terzo gol della sua carriera con la maglia azzurra. Un gol come si deve, davvero bello, che ha voluto celebrare con un'esultanza particolare, che ha rischiato di tramutarsi in un infortunio. Ngonge finisce per scivolare sul terreno di gioco del Maradona e nel farlo però si infossa e così cade, rischiando di infortunarsi, in particolare al ginocchio. Ha grande prontezza, è lesto e si rialza rapidamente, quasi come nulla fosse.

Il messaggio di Kvaratskhelia al post di Ngonge

L'attaccante celebra la doppietta con un post sui social nel quale esprime tutta la sua gioia: "Una grande prestazione di squadra. Contento di aver segnato al Maradona davanti a voi". Tanti like e tanti commenti, compreso quello di Kvara che con Ngonge sembra avere un eccellente rapporto.

Il georgiano gli ha scritto: "Top player, ma per favore non scivolare mai più". Il riferimento è chiaro, ed è a quella caduta che avrebbe potuto essere molto pericolosa.