Kvaratskhelia non giocherà gli spareggi con la Georgia: il CT commette un errore imperdonabile La Georgia dovrà fare a meno di Kvaratskhelia per gli spareggi degli Europei, è colpa del CT: "Pensavo che i cartellini venissero azzerati, chiedo scusa per l'errore"

A cura di Ada Cotugno

La Georgia sogna gli Europei, ma dovrà farlo senza la sua stella: Khvicha Kvaratskhelia non giocherà gli spareggi per Euro 2024 con la sua nazionale a causa di un grave errore del commissario tecnico che evidentemente non ha letto con attenzione il regolamento della competizione.

I georgiani hanno conquistato l'accesso ai playoff (dove affronteranno il Lussemburgo e poi la vincente di Grezia-Kazakistan) e sognano di essere una delle tre squadre vincitrici pronte a unirsi a quelle già qualificate per il sorteggio in programma il prossimo 2 dicembre. L'obiettivo è fissato, ma il giovane gioiello del Napoli non sarà a disposizione dei suoi compagni perché squalificato.

Durante l'ultima partita giocata contro la Spagna si è procurato un cartellino giallo ed essendo diffidato è scattata per lui la squalifica. Una situazione che nella testa del CT Giorgi Katsitadze non sarebbe dovuta accadere: il tecnico infatti non aveva studiato in modo approfondito il regolamento e non sapeva che le squalifiche della prima fase si sarebbero protratte anche per i playoff.

Un'ingenuità che costerà cara alla Georgia che dovrà affrontare il Lussemburgo senza il suo miglior giocatore. È stato Katsitadze in persona a spiegare l'accaduto: "Chiedo scusa ai tifosi per un errore difficile da accettare e che mi fa sentire malissimo. Ero sicuro che tutti i cartellini venissero azzerati dopo la fase a gironi e li ho convinti di questa cosa, nonostante mi sia stato chiesto più volte. Non ho rivisti i punti normativi e per questo chiedo scusa a tutti".

I giocatori dunque erano convinti di godere di una sorta di immunità per gli spareggi, cosa ovviamente non vera. Per questo il giallo preso da Kvara contro la Spagna gli costerà un turno di squalifica proprio nella partita più importante di tutte per la sua Georgia.