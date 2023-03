Kvaratskhelia fa sedere tutta la difesa dell’Atalanta e infila la palla sotto la traversa: una magia Kvaratskhelia sblocca il match del Maradona tra Napoli e Atalanta con una magia: slalom ubriacante e conclusione sotto la traversa.

A cura di Vito Lamorte

Kvicha Kvaratskhelia mette un'altra firma sul cammino verso lo Scudetto del Napoli con l'ennesima giocata straordinaria di questa spettacolare stagione del club campano. L'estroso calciatore azzurro ha sbloccato il match del Maradona contro l'Atalanta con una vera magia, che ha spianato la strada alla vittoria che riporta i partenopei a +18 sulla prima inseguitrice (Inter) in attesa degli altri risultati.

L'esterno georgiano ha ricevuto la palla da Osimhen e con due sterzate, ormai classiche del suo stile, ha messo a sedere tutta la difesa dei nerazzurri prima di infilare la palla sotto la traversa.

Il numero 77 si è esibito in uno slalom ubriacante, che ha visto i suoi avversari cadere sotto le sue finte senza mai essere in grado di intervenire: con la palla sul destro Kvara ha prima fintato di calciare, spostandosi il pallone sull'altro piede; ma poi l'ha controllata con l'esterno dello stesso piede, anticipando il movimenti dei suoi avversari. A quel punto lo ha toccato altre due volte prima di piazzare il pallone dove Musso non poteva proprio intervenire.

Una giocata spettacolare sia per la velocità di esecuzione che per il modo con cui è riuscito ad eludere l'intervento degli avversari: i difensori dell'Atalanta erano in superiorità numerica ma con queste due sterzate Kvaratskhelia è riuscito a spianarsi la strada per calciare verso la porta da buona posizione.

Un gol che si candida per essere il più bello di questo campionato, senza ombra di dubbio.

Si tratta del 13 reti in 28 presenze per Kvaratskhelia, che ha avuto un impatto clamoroso sulla Serie A e sta trascinando il Napoli verso il suo terzo Scudetto.

Dopo l'errore che era costato il gol subito contro la Lazio, con annessa frenesia per provare a recuperare, Kvara ha dimostrato ancora una volta di essere un calciatore strepitoso e le sue giocate sono già parte di una storia che è destinata ad essere ricordata per molto tempo.